Adesso l’ex Juve è ad un passo: colpo Napoli

Il Napoli continua la propria campagna acquisti e prepara un colpo in attacco: si attende una cessione per sbloccare l’affare

Sono giorni fondamentali in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. La società partenopea si sta muovendo per rinforzare la rosa che, in questa stagione, lotterà per difendere lo Scudetto conquistato nell’annata appena trascorsa. Agli ordini del nuovo allenatore Rudi Garcia, la squadra si sta preparando alla prima gara di campionato, che la vedrà impegnata in casa del Frosinone sabato 19 agosto alle 18.30.

Intanto, però, il calciomercato continua e il presidente Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca di profili che possano far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra Campione d’Italia in carica, soprattutto in un paio di ruoli considerati ancora scoperti. Se a centrocampo è stato quasi del tutto definito l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo, e il resto dipenderà dalla permanenza o meno di Piotr Zieliński, con Teun Koopmeiners fermamente nei radar, c’è almeno un altro ruolo da rinforzare.

Napoli, idea Orsolini se parte Lozano: l’ex Juve sembra ad un passo

Si tratta del ruolo di ala destra, nel quale il Napoli può contare al momento su Matteo Politano e Hirving Lozano. Se però sulla permanenza dell’ex Sassuolo ed Inter non sembrano esserci dubbi, il messicano potrebbe finire sul mercato ed essere ceduto.

Non è un mistero che, durante i suoi quattro anni in azzurro, il Chucky non abbia mai convinto appieno né la tifoseria né gli allenatori, con prestazioni altalenanti caratterizzate da pochi alti e tanti bassi.

Arrivato ad un solo anno dal termine del proprio contratto, il numero 11 non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare a un ingaggio ridotto rispetto ai 4.5 milioni annui che percepisce oggi, e che vanno ben oltre il tetto salariale imposto dalla società.

Per questo, il Napoli gli sta cercando una nuova sistemazione, e le pretendenti non mancano. Sfumato ufficialmente il trasferimento al Los Angeles FC e rifiutata l’Arabia Saudita, il messicano potrebbe finire al Siviglia, che lo avrebbe richiesto negli ultimi giorni. Per sostituirlo, l’ultimo nome finito sulla lista del ds Mauro Meluso sarebbe quello di Riccardo Orsolini, ala del Bologna che viene dalla miglior stagione finora.

11 gol e 4 assist per il classe ’97, che sembra aver trovato la sua forma migliore grazie al lavoro svolto dal nuovo allenatore rossoblu Thiago Motta. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra decisamente accessibile per portare a casa un giocatore dal sicuro rendimento e dalle grandi qualità.