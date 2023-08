Vuole andare via: la richiesta gela il Napoli

In mezzo alle trattative per il rinnovo dei big e per l’arrivo di un altro profilo a centrocampo, spunta il mal di pancia del giocatore

Se ne era parlato per talmente tanto tempo all’inizio della finestra di mercato estiva che, non essendosi poi concretizzatosi nulla, il pericolo sembrava scampato.

Il calciatore aveva manifestato una qual certa inquietudine subito, appena terminato lo scorso campionato, ma ormai tutto pareva rientrato nell’alveo della normale dialettica tra giocatore e club. Del resto, in assenza di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare – per lui come per i vari Zielinski e Mario Rui – il pericolo di una cessione per evitare che da gennaio l’attaccante possa liberarsi a ‘zero’, è sempre dietro l’angolo.

Quello che però sorprende, nella fattispecie, è che non sarebbe il club a spingere ora per l’addio anticipato, quanto lo stesso giocatore. Che non sarebbe affatto insensibile alle sirene provenienti dalla Liga spagnola. Rudi Garcia, a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione, potrebbe dover fare i conti con una partenza che ormai non si aspettava più.

Probabilmente è lo stesso ambiente napoletano – tifosi compresi – ad aver sottovalutato la situazione legata alla permanenza di Hirving Lozano, il messicano col contratto in scadenza a giugno 2024. Impegnato a trattare la vendita, o la conferma, dei succitati veterani, nonché a respingere gli assalti delle big europee ed arabe per Victor Osimhen poi, forse lo stesso De Laurentiis ha trascurato la questione relativa al centroamericano.

Terremoto in attacco, Lozano ha chiesto di andar via

Come riferito dall’emittente spagnola Canal 8, il Siviglia è a caccia di un attaccante esterno da prendere prima della chiusura del mercato. Cavalcando la volontà del calciatore del Napoli di restare in Europa, il club andaluso avrebbe iniziato a sondare il terreno per il ‘Chucky’.

Trovando il gradimento dello stesso Lozano. Grazie alla vittoria della scorsa Europa League ai danni della Roma, il club spagnolo disputerà la Champions League. Col vantaggio di essere anche testa di serie nel prossimo sorteggio. Le ambizioni di successo del calciatore verrebbero mantenute insomma intatte.

Certamente un’ipotetica cessione, in questo momento, di un’importante freccia all’arco offensivo del club partenopeo non farebbe piacere a Rudi Garcia, che si troverebbe un po’ a corto di alternative.

Possibile che, in caso di perfezionamento della cessione, il Ds Mauro Meluso possa tornare subito sul mercato per non lasciar scoperta una casella. Ma trovare un profilo che possa sostituire con effetto immediato Lozano non appare un’impresa facile. Per 20 milioni De Laurentiis darebbe il via libera alla cessione del suo calciatore, considerando anche lo spettro del contratto arrivato quasi alla sua deadline.