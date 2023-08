Promessa a Kvaratskhelia: spunta il retroscena in casa Napoli

Kvaratskhelia è stato tra i protagonisti dello scudetto del Napoli: ora spunta il retroscena sul georgiano, promessa fatta

È stato anche lo scudetto di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha messo la sua firma sul tricolore del Napoli, formando con Victor Osimhen una delle migliori coppie d’attacco del panorama calcistico europeo.

Quattordici gol e diciassette assist nella scorsa stagione, un rendimento che ha fatto balzare il suo nome in cima alla lista dei calciatori attenzionati da tutte le big del Vecchio Continente. Il futuro di Kvaratskhelia a Napoli però non è stato mai in discussione: arrivato per poco più di dieci milioni di euro la scorsa estate, il georgiano è legato al club di De Laurentiis fino al 2027 con ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Nonostante lo stipendio sia alla portata delle più ricche società d’Europa, il 77 azzurro è sempre stato tra i punti fermi della squadra ora affidata a Garcia. Dubbi ce ne sono stati su Osimhen, che ora si appresta al rinnovo, ma Kvara è sempre stato tra le fondamenta da cui ripartire per provare a difendere il tricolore cucito sul petto.

Questo anche in virtù di una promessa fatta al georgiano che nelle prossime settimane dovrà essere mantenuta.

Calciomercato Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: cosa manca

A parlarne è la ‘Gazzetta dello Sport’, che fa il punto sulla questione rinnovi in casa Napoli. Certificato quello di Mario Rui, dopo la firma di capitan Di Lorenzo, ora sembra il turno Osimhen che percepirà un ingaggio da record (si parla di 10 milioni di euro) con una clausola da 150 milioni che potrebbe essere valida dal 2024 o 2025.

Ma presto il rinnovo toccherà anche a Kvaratskhelia. Del resto, nonostante l’accordo siglato soltanto un anno fa, le prestazioni del georgiano meritano un riconoscimento anche dal punto di vista economico e il patron De Laurentiis è pronto a rivedere l’intesa con il 77. Si parla di un anno in più di contratto (quindi fino al 2028) con ingaggio alzato a 2,5 milioni di euro.

Un accordo che è già stato trovato tra società ed entourage del calciatore e che aspetta soltanto di essere ratificato. Accadrà nelle prossime settimane, una volta che il club avrà risolto i casi più urgenti: dal rinnovo di Osimhen, ovviamente, ad acquisti e cessioni da perfezionare.

In entrata c’è Gabri Veiga ormai prossimo a vestire l’azzurro, in uscita c’è da capire quale sarà la decisione di Zielinski, sempre più vicino all’Arabia Saudita, ma anche di Lozano, entrambi in scadenza nel 2024. Per loro probabile non ci sia il rinnovo: quello di Kvaratkshelia aspetta soltanto le firme.