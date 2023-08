La clausola che non ti aspetti: colpo di scena Napoli

Il patron partenopeo, che sta definendo le ultime operazioni di mercato., lavora anche al rinnovo dei suoi big

Altro che smobilitazione, altro che ridimensionamento.

Operando in un modo non del tutto diverso da quello già esperito nell’estate che aveva preceduto la scorsa stagione – quando prima partirono i big, e poi arrivarono i nuovi acquisti – il nuovo Napoli orfano di Cristiano Giuntoli tenta di ricalcare le orme tracciate dall’ormai bianconero ex Direttore sportivo, scatenandosi sul finale della sessione di calciomercato.

Non è un caso infatti che meno di una settimana fa sia arrivato a Napoli, dallo Stade Reims, Jens Cajuste, 24enne svedese che rimpolperà la linea mediana azzurra. Il club partenopeo lavora però anche per Gabriel Veiga, 21enne talento del Celta Vigo, e per Teun Koopmeiners dell’Atalanta che, nelle idee del tecnico Rudi Garcia, dovrebbe rappresentare, per ruolo e per caratteristiche, quello che fu Kevin Strootman alla Roma nella sua esperienza da allenatore dei giallorossi.

C’è però anche da discutere su determinati rinnovi di alcuni big, oltre a fare campagna acquisti in entrata. Con le situazioni Mario Rui e Zielinski in stallo, tiene banco una questione che agita non poco i sonni dei tifosi azzurri. Parliamo del rinnovo dell’accordo con Victor Osimhen, l’uomo più ricercato dai top club di tutta Europa. Il Corriere dello Sport rivela le intenzioni del patron napoletano, che non intende per alcun motivo farsi scappare il fenomeno di casa.

De Laurentiis, arriva la clausola shock per Osimhen

Fino a qualche giorno fa, quando erano insistenti le voci che avrebbero voluto il nigeriano intenzionato a trasferirsi nella Saudi Pro League, si parlava di una sorta di rinnovo-ponte, con adeguamento dell’ingaggio fino a 12 milioni annui, che avrebbe garantito all’attaccante di andar via solo alla fine di questa stagione.

Macché. De Laurentiis avrebbe in testa altri programmi per il suo big. Le ultime indiscrezioni riferiscono di un contratto pluriennale a cifre astronomiche. Con l’inserimento di una clausola in grado di scoraggiare molte pretendenti.

Il quotidiano romano rivela che il presidente vorrebbe legare a sè l’ex Lille con un ingaggio annuo da 15 milioni e un tipo di accordo che preveda, per chi avrà voglia di portare l’assalto al calciatore, una clausola che entrerebbe in vigore in due momenti distinti.

Nel 2025 per l’estero, un anno prima per i club italiani. 150 milioni è quanto verrebbe stabilito da ADL come prezzo giusto per cedere il nigeriano alla concorrenza. Un tetto altissimo, che quasi nessuno – forse solo i club arabi – sarebbero in grado di onorare.