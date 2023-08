Svolta Napoli, arriva dalla Premier League: lo strappano alla big

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo: grandi manovre soprattutto a centrocampo. Resta vivo un obiettivo della Premier League

Grandi manovre per il Napoli a centrocampo. Dopo alcune settimane di attesa e di valutazioni, la società del presidente De Laurentiis ha iniziato a muoversi. L’addio di Tanguy Ndombele era arrivato da tempo, visto che il 1 luglio il centrocampista francese è tornato al Tottenham dopo il prestito.

Il club azzurro lo ha sostituito con Cajuste, centrocampista svedese molto duttile, apprezzato da Garcia e tutto da scoprire in quanto nome poco conosciuto ai più. Ma l’arrivo del nuovo innesto è solo l’inizio di una serie di operazioni che potrebbero cambiare il volto del reparto cruciale della squadra, con i soli Lobotka e Anguissa che resteranno dei punti fermi. Potrebbe dire addio un titolare come Zielinski, che da settimane è corteggiato dall’Arabia Saudita.

Il polacco è in scadenza di contratto nel 2024, e il Napoli potrebbe incassare oltre 30 milioni dalla sua cessione. Un’operazione molto interessante per un giocatore di quasi 30 anni. L’intenzione è di sostituirlo con un grande colpo: lo spagnolo del Celta Vigo Gabri Veiga, considerando uno dei talenti della Liga. Operazione costosa, visto che il 21enne ha una clausola da 40 milioni, ma che De Laurentiis sembra intenzionato a fare. Un investimento importante, che darebbe a Garcia un innesto di qualità.

Napoli, c’è un obiettivo a centrocampo che non è mai passato di moda

Qualcosa, però, deve ancora sbloccarsi: l’arrivo di Veiga sembra legato alla partenza di Zielinski, ma non solo. In uscita nel Napoli ci sarebbero anche altri giocatori a centrocampo. Demme e Gaetano (o uno dei due) potrebbero dire addio. Per questo rimane sempre valido e appetibile un vecchio obiettivo dei partenopei. Si tratta di Giovani Lo Celso: l’argentino del Tottenham piace parecchio al Napoli, che già si è fatto sotto nelle scorse settimane. La richiesta di De Laurentiis era di un prestito, ma gli inglesi non andavano oltre l’operazione a titolo definitivo. Intanto il centrocampista resta tra i partenti, e anche nei pensieri del Napoli l’interesse è rimasto vivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’idea rimarrebbe quella dell’acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’argentino, 27 anni, risponde sicuramente all’identikit individuato dal club azzurro, e oltre a Veiga potrebbe arrivare in caso di partenza di Piotr Zielinski. Lo Celso potrebbe arrivare com’era stato per Ndombelé un anno fa. I dialoghi con il Tottenham, già a buon punto, erano stati rinviati e in questi giorni sono destinati a ricominciare, in quanto il Napoli punterebbe a chiudere l’operazione negli ultimi giorni di mercato.