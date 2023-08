Napoli: altro colpo, arriva dal Verona

In attesa dell’esordio in campionato, il Napoli si muove con attenzione sul calciomercato. Possibile un colpo dal Verona.

Il Napoli continua a muoversi in modo molto attento sul calciomercato. Rudi Garcia ha chiesto degli sforzi importanti alla società per cercare di raggiungere dei traguardi importanti e ADL, almeno fino a questo momento, ha risposto presente.

Ma ora in queste ultime settimane di calciomercato il Napoli potrebbe piazzare un colpo importante dal Verona. Sono in corso tutte le riflessioni del caso, ma l’accelerata è possibile nel giro di poco tempo e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: accelerata improvvisa, altro colpo

Il Napoli sta lavorando per dare a Rudi Garcia una rosa al completo il prima possibile. Sono diverse le trattative in corso, ma una ben presto potrebbe entrare nel vivo per capire se ci sarà oppure no la fumata bianca. Si tratta di un profilo che potrebbe fare molto bene con gli scaligeri ed ora sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire se alla fine ci sarà o no il tanto atteso assalto e la chiusura di un colpo che andrebbe a completare la rosa dei partenopei.

Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, infatti, parlano di un Napoli che potrebbe cedere Zanoli e a questo punto il nome di Faraoni potrebbe ritornare in auge in questo calciomercato. Il Verona non ha nessuna intenzione di lasciar partire il proprio capitano, ma tutto può assolutamente succedere considerando che la chiamata dei partenopei potrebbe far traballare il difensore.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte di Verona e Faraoni. Ma il Napoli sembra intenzionato a provarci considerando che Zanoli sembra essere ormai pronto ad iniziare una nuova avventura e servirà assolutamente un giocatore a destra per dare fiato anche a Di Lorenzo.

Mercato Napoli: Faraoni sempre nel mirino

Il Napoli non ha assolutamente dimenticato Faraoni in questo calciomercato e potrebbe fare un tentativo già nelle prossime ore. Il suo destino, come spiegato in più di un’occasione è legato a quello di Zanoli, ma la sua cessione è ormai davvero vicina e per questo motivo la trattativa per l’esterno del Verona è destinata ad entrare nel vivo. Poi dipenderà tutto dagli scaligeri e per questo motivo certezze ad oggi non ne abbiamo.