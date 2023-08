Juve beffata, si chiude un super affare: clausola pagata

Nonostante le trattative con la Juventus, il calciatore argentino potrebbe finire in Premier League con una destinazione a sorpresa

Nelle ultime ore di mercato, la Juventus sta cercando di terminare le ultime cessioni di alcuni esuberi per poi muoversi concretamente in entrata, dopo il solo arrivo di Timothy Weah dal Losc Lille.

Tra gli obiettivi della dirigenza bianconera spuntava il nome di Valentin Barco, terzino sinistro argentino di proprietà del Boca Juniors. Il giovane difensore diciannovenne, però, pare sia stato contattato da un club di Premier League. La trattativa tra il club argentino e la compagine inglese potrebbe essere prossima alla chiusura.

La volontà del Boca Juniors è quella di non vendere il terzino classe 2004, il quale è considerato uno dei perni fissi della squadra del tecnico ex Elche, Jorge Almiron. Nel 2023, Valentin Barco ha disputato 17 gare, di cui undici in Superliga, cinque in Copa Libertadores ed una in Copa Argentina. Il giovane talento argentino, inoltre, ha messo a segno un gol e due assist in 1281 minuti totali con la maglia degli Xeneizes.

Valentin Barco potrebbe finire in Premier League: niente Juve per il terzino argentino

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il calciatore argentino sarebbe ad un passo da un club di Premier League.

La compagine in questione è il Brighton di Roberto De Zerbi che vorrebbe assicurarsi le prestazioni sportive del talento classe 2004. Dopo il piazzamento in Europa League al termine dello scorso campionato e dopo la partenza a bomba nella nuova edizione di Premier League, la compagine britannica ha messo a segno alcuni colpi importanti per continuare a vincere e far divertire i tifosi e gli appassionati del mondo del calcio.

I Seagulls, in particolare, in questa sessione di calciomercato estivo hanno acquistato Joao Pedro dal Watford per poco meno di 35 milioni di euro, Bart Verbruggen dall’Anderlecht per circa 20 milioni di euro ed infine Igor, ex difensore della Fiorentina, arrivato dai viola per circa 17 milioni di euro. Il club allenato da De Zerbi, si è assicurato, inoltre, le firme di Milner e Dahoud, rispettivamente arrivati da Liverpool e Dortmund a parametro zero.

Per chiudere il mercato con il botto, Roberto De Zerbi avrebbe chiesto alla dirigenza un ultimo sforzo, proprio per poter acquistare sin da subito Valentin Barco dal Boca Juniors. Come riportato, la compagine argentina non vorrebbe privarsi così facilmente del suo talento, così il Brighton, per poter acquistare il diciannovenne, starebbe pensando di pagare l’intera clausola rescissoria di circa dieci milioni di dollari. L’affare, ad oggi, non è ancora concluso ma i club sono a lavoro per capirne l’effettiva fattibilità e trovare la giusta quadra per cercare di accontentare le richieste delle parti.