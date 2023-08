Lo manda in campo: Napoli, colpo di scena Garcia

Rudi Garcia sta cambiando decisamente idea sull’undici titolare, c’è un colpo di scena per quanto riguarda Napoli-Sassuolo

Il tecnico ha pronta una sorpresa per il campionato, una mossa che spiazza anche gli stessi tifosi. La partita di domenica sera può essere vinta grazie a una variabile importante nell’undici titolare.

Il Napoli si prepara in vista della gara di domenica sera contro il Sassuolo, la prima partita interna con il tricolore cucito sul petto. C’è grande entusiasmo intorno al ritorno in campo dei campioni di Italia allo stadio ‘Maradona’, difendere il tricolore sarà una missione da vivere al massimo dell’intensità.

Lo sa bene anche Rudi Garcia che con molta probabilità, cambierà qualcosa in vista del match, non pienamente soddisfatto da quanto visto contro il Frosinone. La vittoria per 3-1 in terra ciociara ha nascosto qualche problema e, allo stesso tempo, ha fatto emergere la voglia di sperimentare qualcosa in vista del secondo turno di Serie A.

Napoli, una novità nell’undici titolare

Il tecnico ha capito come il Napoli abbia bisogno anche di una maggiore vitalità per vie centrali, andando così a spezzare le linee avversarie con decisione ma anche con una maggiore prontezza di riflessi. Non è un caso come negli ultimi allenamenti abbia fatto alcune valutazioni importanti, arrivando così a quella che sarà la decisione definitiva per gli undici da mandare in campo. Garcia farà esordire Natan da titolare in Napoli- Sassuolo.

Il difensore acquistato dal campionato portoghese sarà pronto per l’esordio da titolare, quello che è considerato l’erede di Kim avrà subito l’occasione di mettersi in mostra. Giocherà contro una squadra che ha caratteristiche offensive simili a tanti club lusitani, attacca con quattro calciatori ma lo fa cercando spesso le triangolazioni partendo dall’esterno.

Ovvero, attraverso rapidi scambi tra esterno basso-mediano-esterno alto che cerca poi di accentrarsi: proprio in questo dovrà essere bravo Natan, bloccando subito l’incursione avversaria per vie centrali.

Natan in campo da subito, meglio non aspettare troppo per il suo rodaggio. Il Sassuolo giocherà poi con una punta centrale, che sia Pinamonti o Mulattieri fa differenza. Il primo ha il vantaggio di essere più robusto sotto l’aspetto fisico ma offre più punti di riferimento, mentre c’è da fare attenzione all’ex Frosinone: non ruba l’occhio ma gravita sempre in mezzo all’area di rigore, è un calciatore che sa segnare in tutti i modi. Natan dovrà iniziare a prendere le misure.