Napoli scatenato, Garcia sorride: colpo dalla Serie A

Napoli scatenato in questi ultimi giorni di calciomercato. Rudi Garcia può infatti sorridere, dato che Aurelio De Laurentiis sarebbe al lavoro per regalargli un altro rinforzo, il terzo dell’estate dei campioni d’Italia.

Dopo lo sgarro di Veiga il presidente del Napoli ha dunque da che farsi perdonare qualcosa, e lo vorrebbe fare andando a puntare su uno dei talenti più cristallini ed interessanti della Serie A. Il tutto però sarebbe legato ad una cessione sulla quale il club campione d’Italia starebbe lavorando proprio in questi giorni e che potrebbe ultimare prima della fine del week-end.

Una volta definita questa, il Napoli potrebbe dunque affondare il colpo sul giocatore anticipando anche un’importante concorrenza.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in questi ultimi giorni potrebbe regalare a Rudi Garcia almeno un altro rinforzo per andare a completare e rinforzare la rosa.

A fronte di questo tantissimi nomi interessanti sono stati accostati ai campioni d’Italia, ma ad oggi la priorità di De Laurentiis e company è un esterno a destra importante, che possa regalare alternative, sopratutto di gioco, valide al mister francese. Tanti profili sono stati sondati dalla dirigenza partenopea nel corso di queste settimane, ma stando alle ultime notizie l’attenzione di Meluso si sarebbe poggiata su uno dei profili più interessanti della Serie A, sul quale però ci sarebbe l’interesse anche di altri club in Italia ed all’estero.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per questi ultimi giorni di calciomercato il Napoli starebbe seriamente pensando ad Albert Gudmundsson del Genoa, operazione intrigante ma che al momento risulterebbe essere particolarmente complicata.

Napoli: Gudmundsson ad una sola condizione, ecco quale

Il Napoli è solo l’ultimo dei club che si sono inserito nella corsa a Alberto Gudmundsson del Genoa. Il club partenopeo potrebbe decidere di affondare il colpo sull’islandese solo nel momento in cui si dovesse verificare una condizione essenziale.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora Hirving Lozano dovesse uscire Gudmunson sarebbe la prima scelta della società partenopea. Al momento, però, come riportato da Gianluca Di Marzio, quest’operazione risulterebbe essere particolarmente complicata, soprattutto perché il Grifone non vorrebbe privarsi di un giocatore di questo livello a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato senza averne ancora individuatosi un sostituto.

Napoli, cedere Lozano per arriva a Gudmundsson: le cifre

Il Napoli starebbe spingendo per cedere Hirving Lozano in questo calciomercato. Il club campione d’Italia sarebbe infatti in trattativa col PSV per raggiungere un accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 10 milioni di euro più cinque di bonus.

Qualora il messicano dovesse andare via a queste condizioni, il Napoli farà comunque un tentativo per Gudmundsson, per il quale il Genoa potrebbe toccare anche i 20 milioni di euro.