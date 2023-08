Serie A: ribaltone Scalvini, firma subito con una big

Scalvini potrebbe lasciare l’Atalanta in questi ultimi giorni di calciomercato. Una big è pronta ad affondare il colpo.

Siamo entrati nella parte finale della sessione estiva e sono diverse ancora le squadre che devono completare le rose. E non è da escludere la possibilità che una squadra decida di affondare il colpo nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito da Tutto Atalanta, una big di Serie A potrebbe decidere di affondare il colpo per Scalvini in queste ore di calciomercato. Non sarà semplice considerando che la Dea non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio calciatore senza naturalmente il sostituto. Vedremo cosa succederà e se ci potrà essere la fumata bianca.

Calciomercato: Scalvini in una big di A, ecco con chi firma

In questa estate Scalvini è stato accostato a diverse squadre, ma per il momento nessuna è riuscita ad affondare il colpo considerando anche la richiesta dell’Atalanta. Ora, però, la situazione è completamente cambiata e non è da escludere un tentativo da parte di un club per cercare di strapparlo agli orobici. Si tratta di una strada in salita per diversi motivi (il principale è dovuto ad un calciomercato in via di chiusura), ma la volontà del giocatore potrebbe avere un peso importante.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter sta ancora pensando a Scalvini anche se in questo momento il primo obiettivo sembra essere Schuurs in caso di fumata nera con Pavard. Ma il giocatore dell’Atalanta è un giocatore che piace e qualsiasi apertura è destinata a cambiare la situazione. Per questo motivo le prossime ore saranno fondamentali.

Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. E’ una ipotesi molto complicata per diversi motivi, ma tutto può ancora succedere e quindi ben presto si avranno delle novità in questo senso.

Mercato: l’Inter pensa a Scalvini

L’Inter non molla la pista Scalvini anche se si tratta di un colpo molto complicato da mettere a segno in questi ultimi giorni di calciomercato. Pavard e Schuurs restano le due piste maggiori, ma non è da escludere nulla almeno fino a quando non si arriverà alla tanto attesa chiusura della sessione.

Per questo motivo nei prossimi giorni si potranno avere delle novità importanti in una trattativa che già da ora si preannuncia difficile.