Ultim’ora Maradona, spunta una verità sconvolgente: il messaggio

La morte di Maradona non smette di essere un caso: la verità sconvolgente delle persone vicino a lui condivisa sui social

A più di 2 anni dalla morte di Diego Armando Maradona, la scomparsa del D10S è ancora una ferita aperta per la sua famiglia e per i suoi supporter. Dai social giungono accuse pesanti in merito alla sua prematura dipartita.

25 novembre 2020, una data impossibile da dimenticare per gli appassionati di calcio. In quel giorno si spegneva infatti il D10S, Diego Armando Maradona. Estro e sregolatezza. Una vita vissuta costantemente sotto i riflettori. Ogni gesto dell’argentino pesava più di quello degli altri. Non un esempio da seguire per molti aspetti, ma un idolo per i ragazzini che ammiravano le sue gesta sportive incantati. Un dio per gli argentini e i napoletani.

La passione per lui ha unito città lontane. Difatti, la sua scomparsa ha legato Buenos Aires e Napoli e lo scorso anno partenopei e argentini si sono uniti nel suo ricordo nei Quartieri Spagnoli. Nonostante sia scomparso quasi tre anni fa, Maradona non smette di riempire le pagine dei giornali. Anzi, la sua prematura scomparsa è diventato un argomento di divisione. Sui social le figlie del Pibe de Oro hanno raccontato la propria verità in merito alla morte del padre.

Giannina Maradona non ci sta e lancia un messaggio forte: “Quella banda di gangster cadranno”

1000 giorni dalla morte di una leggenda del calcio. 1000 giorni in cui il suo ricordo genera un senso di vuoto nella mente degli appassionati di calcio, certo, ma soprattutto in coloro che l’hanno conosciuto di persona.

Un dolore incolmabile per le figlie e i figli del Pibe de Oro. Giannina Maradona ha manifestato la propria tristezza per la perdita di suo padre in un tweet: “Il tempo non cura un c…o. Il dolore non è trasferibile. Si supera come si può, lottando su mille fronti aperti e una costante richiesta di giustizia. Dalma e io non ci fermeremo, non ci spezzeremo. Ogni giorno che passa è un giorno in meno per incontrarci di nuovo. Continua a mandarmi quei segnali che abbracciano la mia anima, mi fanno sentire la tua presenza e mi spingono a continuare“.

L’ex moglie di Aguero ha poi lanciato un’accusa importante verso coloro che avevano il compito di occuparsi della salute di Diego: “Giuro che questa banda di gangster cadranno e quando cadranno potremo vivere in pace”.

La sua non è solo una sensazione ma “una realtà supportata da molteplici rapporti che mettono in luce la negligenza e i maltrattamenti subiti” dal Pibe de Oro. I medici avrebbero dunque, stando alla figlia, orchestrato un piano per allontanare i familiari dall’ex Napoli in modo da poter agire tranquillamente.