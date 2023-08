Ancora un no, da non credere: Napoli, nuova beffa

Per il Napoli spunta ancora un no per un’operazione di mercato, tanto da non credere a questa nuova beffa, ecco cosa è accaduto di recente

In questi giorni finali di calciomercato, le squadre cercano di piazzare gli ultimi colpi, tra quelli in entrata ed in uscita, anche la società campione d’Italia si sta muovendo in tal senso, non senza qualche difficoltà di troppo.

Con lo scudetto ben in vista, il Napoli ha le ambizioni per poter rimanere in alto, anche se in fase di mercato non è stata tra le squadre più attive, ma vista l’ultima stagione non serviva stravolgere la rosa, ma ritoccarla dove fosse necessario intervenire.

Oltre al cambio di guida tecnica, con Rudi Garcia arrivato al posto di Luciano Spalletti, i cambi maggiormente significativi per i neo scudettati sono arrivati dal reparto difensivo, con la partenza di Kim e gli arrivi di Cajuste e Natan, ma la società partenopea sta pensando ad ulteriori rinforzi in queste ore.

Nuova beffa Napoli: da non credere

A lungo inseguito Gabri Veiga, alla fine gli azzurri sono rimasti sorpresi in negativo per quanto accaduto, vista la scelta del giovane talento spagnolo di trasferirsi in Arabia Saudita, ma il calciomercato non è ancora finito, e potrebbe esserci qualche novità a breve sul fronte centrocampista.

Proprio nel reparto mediano del campo, la rosa a disposizione di Rudi Garcia sarebbe al completo, ma si starebbe pensando anche all’uscita di Diego Demme, in questo modo sarebbe semplificato arrivare ad un nuovo obiettivo, individuato in uno tra Lindstrom e Samardzic, ma l’affare sembra più complicato del previsto visti gli ultimi avvenimenti.

Arrivato nel gennaio del 2020 dal Lipsia, nella stessa sessione invernale in cui era arrivato il compagno di reparto Lobotka, il centrocampista tedesco non è ormai considerato incedibile dal Napoli, e negli scorsi giorni la trattativa per ritornare in Bundesliga sembrava ben avviata, visto l’interesse forte da parte dell’Herta Berlino.

A scombinare i piani societari, ci sarebbe stato però il rifiuto dello stesso Diego Demme di trasferirsi alla squadra capitolina, finita nella Serie B tedesca ma con delle ambizioni future importanti. Visto tale rifiuto, il giocatore sembra destinato alla permanenza a Napoli, nonostante le poche possibilità di trovare spazio. Sempre sul fronte cessioni, Gianluca Gaetano è ormai ad un passo dalla cessione al Frosinone, mentre Hirving Lozano potrebbe far ritorno al PSV.