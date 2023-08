Affare col Bologna: il Napoli pronto a sorprendere tutti

Il Napoli di Rudi Garcia non smette di meravigliare: dopo i due trionfi nei primi due match di campionato, affare con il Bologna

Il Napoli di Rudi Garcia ha iniziato da dove ha terminato quello di Luciano Spalletti. Due vittorie in due match per gli azzurri giusto per ricordare a tutti che i campioni d’Italia sono loro e che le pretendenti al tricolore dovranno fare i con la squadra ora guidata da Rudi Garcia.

Insomma gli azzurri, dopo lo storico e tanto agognato terzo scudetto, non sono ancora sazi ma vogliono continuare a stupire.

I primi due trionfi in campionato, il 3-1 in trasferta contro il Frosinone e il 2-0 casalingo contro il Sassuolo che ha visto il debutto stagionale di Khvicha Kvaratskhelia, autore dell’assist per il 2-0 a firma di Giovanni Di Lorenzo, per il quale ormai non ci sono più aggettivi, certificano che il passaggio dagli schemi e dai moduli del neocommissario tecnico della Nazionale a quelli dell’ex tecnico, tra le altre, di Al-Nassr, Marsiglia e Roma è stato già metabolizzato.

Napoli, affare col Bologna: Dominguez in caso di partenza di Demme

Se le stelle del Napoli sono Victor Osimhen, già tre gol dopo la doppietta ai frusinati e il rigore che ha aperto le danze contro gli emiliani, e Khvicha Kvaratskhelia che come già ricordato ha servito l’assist al capitano azzurro per il 2-0 contro i neroverdi, l’unico veramente insostituibile nella scacchiera tattica di Rudi Garcia è Stanislav Lobotka.

Lo slovacco è il metronomo del centrocampo del Napoli: detta i tempi di gioco, fa circolare la palla, imposta l’azione e spezza il gioco degli avversari. Insomma, un calciatore talmente prezioso per il suo variegato bagaglio tecnico da essere letteralmente senza eguali.

Infatti, tutti quelli che sono stati provati nel ruolo di vice-Lobotka hanno miseramente fallito: nessuno si è dimostrato all’altezza del motorino slovacco. Anche Diego Demme non è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere il numero 68 azzurro.

Non per nulla Demme ha vissuto la passata trionfale stagione ai margini vedendo pochissimo il campo, cosa che rischia di fare anche in questa. Ecco perché l’italo-tedesco sarebbe orientato, per ritrovare la continuità persa nella sua esperienza in maglia azzurra, a trasferirsi in Germania, segnatamente all’Hertha Berlino.

Ebbene, il Napoli per non farsi trovare impreparato nel caso in cui Demme rompesse gli indugi e accettasse la corte dell’Hertha Berlino avrebbe già sondato il terreno con il Bologna per Nicolas Dominguez.

Il capitano dei felsinei, che si è laureato campione del Sudamerica nel 2001 con l’Albiceleste, dunque, sarebbe il prescelto per sopperire all’eventuale partenza del centrocampista italo-tedesco. D’altronde il colore albiceleste non passa mai di moda all’ombra del Vesuvio.