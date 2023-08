“È come Osimhen”, le parole in diretta tv lasciano di sasso

Il tecnico non ha dubbi sull’importanza del suo giocatore, occhio al paragone e al suo rientro in campo

La seconda giornata del campionato di Serie A si è conclusa con una vittoria per il Napoli di Rudi Garcia.

Dopo la vittoria fuori casa contro il Frosinone, la prima partita casalinga è stata una festa per gli azzurri. Il primo match con il tricolore sul petto, in uno stadio Maradona rinnovato, non poteva andare meglio: 2-0 al Sassuolo con le reti di Osimhen e del capitano Giovanni Di Lorenzo, in una partita tenuta sempre in mano dai campioni d’Italia.

L’esclusione di Kvaratskhelia dalla formazione titolare aveva fatto storcere il naso ai tifosi, che però hanno ritrovato subito il sorriso nonostante il brivido del rigore sbagliato da Giacomo Radiatori che avrebbe potuto restituire slancio ai neroverdi nell’ultima parte del match.

Poi ci ha pensato il capitano azzurro a chiudere i conti, sfruttando l’imbucata di Kvaratskhelia, subentrato, per siglare il 2-0 e portare a casa i tre punti. Al termine del match, in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato la partita. “Dobbiamo crescere in personalità, non possiamo lasciar andare certe occasioni. In 10 contro il Napoli è difficile per tutti“, ha commentato.

Napoli-Sassuolo, Dionisi e quel paragone importante al termine del match

Nella conferenza stampa post partita, il tecnico dei neroverdi emiliani ha commentato la gara analizzando la prestazione dei suoi calciatori e lasciandosi andare anche ad un paragone per nulla banale.

“Non siamo contenti della classifica, ma le due sconfitte non mi preoccupano. Dobbiamo basarci sulle certezze che abbiamo e così potranno arrivare i risultati. Sull’espulsione di Maxime Lopez c’è poco da commentare“, ha dichiarato Dionisi.

Al tecnico infine è stato chiesto un commento sulla situazione di Domenico Berardi. Dionisi ha dichiarato che non è facile coinvolgere tutti i calciatori nel contesto di squadra, soprattutto in un momento così tanto particolare.

“Sto cercando di aiutarlo, per noi è importante come Osimhen per il Napoli, forse anche di più. Non dipendiamo da lui, ma averlo o meno fa alta differenza“, ha concluso Dionisi, che ha infine annunciato che non era stato convocato per preservarlo in vista della prossima gara.

Dichiarazioni importanti che dicono molto sulla situazione di Berardi. L’attaccante del Sassuolo è stato vicino all’addio nel corso di questa sessione di mercato, ma adesso l’allarme sembra rientrato.