Botto di fine mercato: arriva Verratti

Chiusura della sessione estiva di calciomercato con i ‘fuochi d’artificio’: arriva il centrocampista del PSG, Marco Verratti

E’ stata una sessione estiva di calciomercato un po’ in sordina. I grandi colpi si contano sulle dita di una mano, con i grandi club che hanno badato più alla sostanza che ai ‘fuochi d’artificio’.

Eppure, proprio in coda all’attuale finestra di calciomercato potrebbe arrivare il colpo a effetto. Solo il nome e il cognome bastano ad accendere la fantasia dei tifosi: Marco Verratti.

Il centrocampista abruzzese da tempo è in rotta con il Paris Saint-Germain. Dopo l’ultima stagione in cui si è segnalato solo per le espulsioni e gli errori in serie (sanguinoso quello nel return match degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco) tanto da indurre i tifosi transalpini a invitarlo via social a sloggiare, Verratti di fatto è stato messo fuori rosa da Luis Enrique.

Dunque, l’ex talento del Pescara pupillo di Zdenek Zeman, pur essendo sopravvissuto alla grande epurazione che ha portato alle cessioni di Neymar, Icardi, Renato Sanches e Paredes, vive da separato in casa.

Botto di fine mercato: anche Marco Verratti in Arabia Saudita

Una situazione non ideale né per il pescarese né per lo stesso Luis Enrique che ha già le sue belle gatte da pelare alla luce dell’avvio balbettante dei campioni di Francia in Ligue 1 (due pareggi e una vittoria in tre match).

Motivo per il quale è molto probabile che Marco Verratti abbia le ore contate al PSG. Infatti, secondo quanto riportato da ‘FootMercato‘, il club transalpino sta provando in tutti i modi a liberarsi di un calciatore che, tra l’altro, vanta un contratto onerosissimo.

Nello specifico, sempre secondo ‘FootMercato‘, il Presidente del PSG Al-Khelaifi, ha già trovato l’accordo per cedere il centrocampista della Nazionale all’Al-Arabi, società qatariota (di proprietà di un suo familiare) dove giocano gli ex compagni di squadra del centrocampista abruzzese, Diallo e Rafinha.

Resta solo da convincere il 30enne ex del Pescara che sembra però poco allettato dall’idea di trasferirsi in Qatar. L’intenzione di Marco Verratti, infatti, è quella di continuare a giocare in Europa ma finora non sono arrivate offerte all’altezza delle richieste dei dirigenti parigini.

Il regista della Nazionale italiana potrebbe ingrossare le file dei top player, sia quelli che si trovano nella fase calante delle loro fulgide carriere sia quelli in attesa della piena consacrazione, che in questa pazza estate di calciomercato si sono fatti stregare dai petrodollari del nuovo paradiso del calcio mondiale.