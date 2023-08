Calciomercato, sta lasciando Napoli: futuro a sorpresa in Serie A

By

Ore calde in quel di Napoli, visto e considerato che si starebbe definendo la cessione in questo calciomercato di uno degli esuberi della formazione di Rudi Garcia.

Dopo aver regalato tre volti nuovi al tecnico francese, l’ultimo dei quali costato ben 25 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis starebbe per l’appunto cercando di andare a snellire la rosa partenopea, mettendo alla porta quei giocatori oramai ai margini del progetto tecnico dei campioni d’Italia.

Il tempo stringe, ma si punta comunque a mettere a segno diverse cessioni in queste ultime 24 ore di calciomercato, con una che, stando alle ultime notizie, potrebbe andare in porto addirittura a brevissimo. Il Napoli potrebbe infatti presto ritrovarsi avversario in Serie A uno dei giocatori chiave della rinascita partenopea del post Ancelotti.

Addio Napoli, ritorno di fiamma in Serie A: ore calde

Dopo aver difatti chiuso il proprio calciomercato in entrata con l’arrivo di Jesper Lindstrom, in queste ultime 24 ore di sessione il Napoli cercherà di piazzare altrove gli -ultimi- esuberi della formazione di Rudi Garcia.

Sul taccuino di De Laurentiis e Meluso sono scritti diversi nomi, fra tutti quello di Hirving Lozano, ma la cessione last minute, nonché sorpresa assoluta, potrebbe essere invece un’altra. Stando alle ultime notizie, infatti, un club di Serie A sarebbe tornato a mostrare interesse nei confronti del giocatore del Napoli, per il quale ad inizio calciomercato c’erano stati già contatti importanti. All’epoca nulla si fece perché alla fine la società preferì dare priorità ad altre operazioni, ma ora si potrebbe tentare di mettere a segno questo colpo dai campioni d’Italia sfidando innanzitutto il tempo, che stringe e non è assolutamente dalla parte dei due club.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, la Fiorentina sarebbe tornata a pensare con forza a Diego Demme, indicato essere il profilo perfetto col quale andare a completare la mediana di Vincenzo Italiano. Al momento non ci sarebbe stato ancora nessun contatto diretto fra i viola ed il Napoli, ma un indizio social porta a credere che questa trattativa potrebbe andare in porto in questo ultimo giorno di calciomercato.

Napoli, Demme alla Fiorentina: l’indizio che conferma tutto

In uscita dal Napoli, Diego Demme potrebbe finire alla Fiorentina in questo calciomercato. Di questa ipotesi se ne era parlato già nel corso delle scorse settimane, ma per un momento era stata accantonata dai viola che avevano deciso di dedicarsi ad altre trattative.

Per evitare di rimanere con un pugno di mosche, complice anche l’interesse dell’Hertha Berlino, la Fiorentina potrebbe cercare di accorciare i tempi nelle prossime ore e chiudere Demme, che avrebbe già aperto al trasferimento, come confermato indirettamente anche dal fatto che l’ex Lipsia abbia iniziato a seguire su Instagram il club di Rocco Commisso.

Calciomercato: Demme alla Fiorentina ad una sola condizione

Il trasferimento di Demme alla Fiorentina, stando a quanto riportato da TMW, potrebbe consumarsi solo nel momento in cui dovesse definitivamente saltare quello di Aster Vranckx.

Da che sembrava cosa certa, l’approdo del belga in viola è invece ora un’incognita, considerato il fatto che le trattative col Wolfsburg hanno subito una brusca frenata. Nel momento in cui nelle prossime ore non dovessero arrivare aggiornamenti in merito, la Fiorentina potrebbe affondare il colpo su Diego Demme. Seguono aggiornamenti.