Napoli, colpaccio grazie a un ex Milan: l’affare andrà in porto

Svolta nella trattativa che può portare il centrocampista in azzurro. Decisivo un trasferimento dell’ultim’ora

Come sappiamo, il Napoli ha visto sfumare l’arrivo all’ombra del Vesuvio del giovane spagnolo Gabri Veiga, che ha scelto clamorosamente di sposare il progetto dell’Al-Ahli dopo settimane di trattative con il club azzurro. Allo stesso tempo, i partenopei sembrano destinati a salutare Diego Demme (sempre più separato in casa) e Gianluca Gaetano, quest’ultimo in procinto di passare in prestito al Frosinone.

In base a tale scenario, Rudi Garcia ha manifestato alla società il bisogno di intensificare l’attività sul mercato al fine di avere presto in rosa un nuovo centrocampista. E tutto lascia presagire che il tecnico francese sarà accontentato.

Al Napoli serve un centrocampista e in queste ore si sta concretizzando un’affare dal valore cruciale per quanto riguarda gli interessi del club azzurro. La notizia arriva da Il Corriere dello Sport, che riferisce dell’imminente approdo di un calciatore ex Milan in toscana, precisamente alla Fiorentina.

Colpo Fiorentina, sorride il Napoli: ecco perché

Secondo quanto scritto sulla nota testata, infatti, Fiorentina e Wolfsburg avrebbero limato i dettagli dell’operazione che porta Aster Vranckx alla corte di Vincenzo Italiano. Si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento e resterebbero da definire solo la parte contrattuale e la questione relativa alle commissioni per il suo entourage.

In che modo quest’affare gioverebbe al Napoli? Molto semplice: l’arrivo del calciatore belga alla Fiorentina libererebbe Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino in rotta con la Viola e da tempo nel mirino degli azzurri (Garcia ha già dato il suo placet).

Nelle scorse settimane, per il classe ’96 ex Verona il club toscano aveva richiesto circa 35 milioni di euro al Manchester United. Cifra che i Reds hanno ritenuto troppo alta, abbandonando di fatto la trattativa. Adesso, quando mancano meno di sette giorni alla chiusura del mercato, lo scenario si presenta assai diverso.

In primis, perché la Fiorentina è praticamente costretta ad abbassare le sue pretese. In secondo luogo, l’arrivo di Vranckx consentirebbe a mister Italiano di accettare la cessione senza problemi. Staremo a vedere come andrà a finire. Certo è che se il Napoli riuscisse ad aggiudicarsi Amrabat ad un prezzo di saldo metterebbe a segno un vero e proprio colpaccio.