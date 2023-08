Che affare: il Napoli prende la nuova stella della Serie A

Il club partenopeo, partito alla grande in campionato, potrebbe assestare un ultimo colpo di mercato: Garcia lo aspetta

Se qualcuno avesse nutrito dei dubbi sulla competitività del Napoli Campione d’Italia – rivoluzionato, se non addirittura stravolto dopo gli addii del duo Spalletti-Giuntoli – si sarà certamente già ricreduto.

Nonostante un Kvaratskhelia a mezzo servizio (a Frosinone il georgiano era assente, mentre col Sassuolo è entrato dalla panchina risultando subito decisivo con l’assist per capitan Di Lorenzo), i partenopei vanno a vele spiegate, tenendo il ritmo del Milan e guadagnando preziosi punti sulla Juve e sulle romane, già in crisi.

In città però nessuno ha dimenticato la beffa Gabriel Veiga: il gioiello del Celta Vigo, che era praticamente già un calciatore azzurro, ha ceduto all’ultimo alle lusinghe dell’Al-Ahli, lasciando di sasso il presidente De Laurentiis, addirittura sbeffeggiato via social dallo sceicco che amministra il club saudita.

Il mancato arrivo dello spagnolo ha innanzitutto prodotto che Piotr Zielinski, tra l’altro precedentemente cercato proprio dall’Al-Ahli, non lascerà la città: il polacco è ancora una colonna della squadra, e contro gli emiliani ha occupato regolarmente il suo posto a centrocampo assieme a Lobotka e Anguissa.

Altri profili però potrebbero essere in odore d’addio. Tra questi, Hirving Lozano è il candidato numero uno ad una cessione last minute. Che, se avvenisse, porterà ad un nuovo arrivo nelle ultimissime fasi di mercato.

Colpo dalla neopromossa, il Napoli si muove

26 anni, al Genoa dal gennaio del 2022, grande protagonista della vincente cavalcata del Grifone, che ha riconquistato la Serie A dopo un solo anno di Purgatorio, Albert Gudmundsson è probabilmente uno dei calciatori più sottovalutati tra quelli saliti al piano di sopra coi rispettivi club.

Undici reti, più svariati assist, è l’invidiabile bottino dell’islandese nel suo primo vero anno in rossoblù, con Alberto Gilardino che lo ha elevato a titolare inamovibile della sua squadra.

Con un valore di mercato pari a 4,5 milioni – ma probabilmente il Genoa non lo lascerebbe andare per meno di 7-8 – l’attaccante può rappresentare una validissima alternativa al calciatore messicano qualora questo venisse effettivamente ceduto.

Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero portare ad una veloce conclusione della trattativa, con la possibilità concreta, per la società partenopea, di inserire nell’affare qualche esubero tecnico gradito ai liguri. Qualche esempio? Ma ovviamente Gianluca Gaetano o Alessio Zerbin, sempre in procinto di essere spediti in prestito o ceduti a titolo definitivo.

Tutto dipenderà dal felice esito della trattativa che nelle ultime ore sta vedendo il PSV insistere non poco per l’attaccante nordamericano del Napoli, relegato in panchina dal tecnico Rudi Garcia, che non lo ha fatto nemmeno entrare, anche nella prima gara dell’anno al ‘Maradona’.