Il colpo non convince: primi dubbi in casa Napoli

Uno dei nuovi acquisti del Napoli non ha giocato nemmeno un minuto in campionato. E l’allenatore Rudi Garcia non ha negato che al momento servirà un po’ di tempo per poterlo vedere

Il Napoli che ha dominato il campionato è rimasto quasi lo stesso. Il nuovo allenatore Rudi Garcia ha il compito di portare gli azzurri al secondo scudetto consecutivo con gli stessi uomini che hanno trionfato nella scorsa stagione.

Unica differenza, l’addio del difensore Kim. Non certo una cosa da poco, visto che il centrale coreano si è comportato da fenomeno, vincendo il premio di miglior difensore dell’ultima Serie A. Purtroppo per il Napoli su di lui pendeva la clausola rescissoria, e l’addio è stato praticamente inevitabile.

E’ arrivato il Bayern Monaco, facendo un’offerta irrinunciabile al giocatore e portandosi a casa il coreano per poco più di 55 milioni di euro. Una dolorosa partenza per i partenopei e i suoi tifosi, che avevano trovato in Kim un nuovo idolo: celebre ormai il coro “Kim-kim-kim” che faceva tanto divertire il giocatore.

Si è posto subito il problema di come rimpiazzarlo: si sono fatti tanti nomi, alcuni anche interessanti. Ma non c’è stato niente da fare: giocatori come Itakura e Danso, così come Kilman o Le Normand, si sono rivelati irraggiungibili. Per questo la scelta del Napoli è stata di puntare sul consueto nome a sorpresa, il quasi sconosciuto 20enne brasiliano Natan, prelevato dal Red Bull Bragantino. Curriculum decisamente “leggero”, anche a causa della giovane età.

Napoli, nessuna notizia di Natan: Garcia spiega cosa succede

Eppure per il club azzurro il giocatore ha grandi potenzialità: del resto è di fatto lui l’erede di Kim e non ci saranno altri innesti in quel reparto. Ottimi auspici, eppure per ora il nuovo acquisto sembra lontano dal raccogliere l’eredità del coreano. Qualche apparizione nelle ultime amichevoli estive, una conferenza stampa in cui ha mostrato di conoscere già un po’ di italiano, e poi il nulla.

Natan nelle prime due di campionato non si è visto. Garcia lo ha convocato, ma senza farlo giocare, neanche da subentrante. Una prima spiegazione ufficiale è arrivata proprio dall’allenatore, che nel post gara di Napoli-Sassuolo ha detto chiaramente quale sia la situazione.

“Natan ha bisogno di tempo, deve imparare il nostro calcio e la lingua, deve inserirsi nella nuova realtà. Lo vedo meno timido”. Nulla da chiarire ulteriormente, il nuovo acquisto non è pronto. Per ora Garcia punta su Juan Jesus, e bisognerà capire quanto tempo ci vorrà per Natan.

Sicuramente l’allenatore ha le idee chiare (così come la società che crede nel difensore), mentre sono legittimi i dubbi dei tifosi, che si aspettano un erede di Kim subito in campo. Invece, stavolta nessun “fenomeno”: per vedere Natan giocare titolare bisognerà attendere ancora un po’.