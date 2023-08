Caos intorno a Bonucci e Allegri: “Problema personale”

La scelta della Juventus di mettere fuori rosa Leonardo Bonucci non sarebbe dovuta a questioni tecniche: lo scontro con Allegri.

Siamo ormai arrivati alla fine di questo calciomercato estivo e la Juve non è ancora riuscita a trovare una sistemazione a Leonardo Bonucci. Il difensore – che ha già fatto sapere di volersi ritirare nell’estate 2024, è stato messo fuori rosa dai bianconeri e si sta allenando a parte, con le altre riserve, in orari diversi da quelli della prima squadra.

Nelle ultime settimane si sono fatti avanti alcuni club, tra cui l’Union Berlino, la Lazio e il Genoa, ma finora nessuna di queste trattative è davvero decollata.

Dal canto suo Bonucci ha già inviato due PEC alla società bianconera chiedendo di essere reintegrato in squadra e lamentando una sorta di ‘mobbing’ nei suoi confronti. Richieste che non sono state accolte dalla Signora, rimasta ferma sulle proprie posizioni: per la Juve il giocatore deve trovarsi un nuovo club.

Sia nella conferenza stampa che ha preceduto la gara con il Bologna che in un’intervista rilasciata a DAZN il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha ribadito che Bonucci è stato informato di tutto già a febbraio e che la situazione è quindi chiara da tempo.

Tra Bonucci e Allegri è scontro totale: cosa succede

Non la pensa evidentemente così il numero 19, che in una Storia pubblicata su Instagram ha fatto chiaramente riferimento a queste affermazioni di Allegri parlando di “mancanza di rispetto” nei suoi confronti.

Più di qualcuno comincia a pensare che in realtà il difensore azzurro sia stato fatto fuori non tanto per scelta tecnica, ma per un problema personale con il tecnico livornese con cui già in passato aveva avuto forti screzi (lo sgabello di Porto, ndr).

E’ quanto sostiene anche il giornalista e scrittore Graziano Carugo Campi, che mette in evidenza una contraddizione da parte di Allegri. Mentre comunicava a Bonucci di essere fuori dal progetto, infatti, l’allenatore toscano consentiva ad Alex Sandro di raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare il rinnovo di contratto per un’altra stagione.

Per il giornalista il taglio a stagione in corso certifica “che il problema è personale e non tecnico“. Non la pensano così altri giornalisti, tra cui Furio Focolari, che ai microfoni di Radio Radio sottolinea come ormai Bonucci – che ha compiuto 36 anni lo scorso maggio – sia “un giocatore finito“, viste anche le ultime stagioni deludenti.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI