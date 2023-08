Lo vuole Garcia: il Napoli affonda il colpo in casa Milan

Il tecnico francese ha indicato in uno dei big di Pioli il colpo last minute: il potenziale affare è clamoroso

Un anno da incorniciare, che ha già fatto storia. Il Napoli si è ripreso con grande merito lo scudetto, tracciando una linea dietro alle sue inseguitrici. Non c’è stata storia nella passata stagione ma quella appena cominciata ha ancora tutto da dire.

I cambiamenti non sono mancati nell’estate azzurra, uno su tutti quello in panchina con l’addio di Luciano Spalletti, finito a guidare la Nazionale italiana. Ma soprattutto la scelta del presidente De Laurentiis di affidarsi ad un tecnico che, nel calcio europeo, ha lasciato un’impronta più che positiva

Rudi Garcia è testimonial di un gioco spettacolare sin dai tempi della Roma. Ed il suo 4-3-3, disegnato su una base già solida portata avanti negli ultimi due anni dall’allenatore di Certaldo, sta già regalando discrete soddisfazioni. Come il successo in rimonta, quasi di forza, in casa del Frosinone ottenuto grazie soprattutto al solito cannibale Osimhen che in una manciata di minuti ha divorato la difesa dei ciociari.

Così come il netto 2-0 al debutto in casa col Sassuolo non ha mai messo in dubbio la superiorità dei campioni d’Italia. Buone le prime due, in attesa del primo scoglio più impegnativo rappresentato dalla Lazio del grande ex Maurizio Sarri.

Ma intanto a tenere banco in quel di Castel Volturno continua ad essere la sessione estiva di calciomercato che ha visto una conferma quasi totale della rosa campione d’Italia. Adesso, però, Rudi Garcia ha in mente un altro colpo sorprendente.

Dal Milan al Napoli: lo ha chiesto Rudi Garcia

Fari puntati in casa Milan, la società che più ha rivoluzionato negli ultimi tre mesi e che da qui alla chiusura fissata al 1 settembre, potrebbe dedicarsi alle ultime operazioni tanto in entrata quanto in uscita.

L’allenatore transalpino avrebbe messo in cima alla sua personalissima lista Alessandro Florenzi. Già allenato da Garcia ai tempi della Roma, l’avventura rossonera di Florenzi ha visto più ombre che luci anche a causa degli infortuni. Ma l’ex romanista potrebbe rappresentare un’opzione interessante per i campioni d’Italia, vista anche una duttilità impressionante che aiuterebbe Garcia a colmare le eventuali lacune da qui a giugno 2024.

Sotto contratto col ‘Diavolo’ fino all’estate 2025, Florenzi rischia di trovare un ostacolo importante sulla fascia destra: Pioli ha infatti dirottato Kalulu come terzino destro che insidierà Calabria in quella posizione. E per il 32enne romano, con spazi sempre più limitati, la suggestiva ipotesi Napoli potrebbe decollare nelle prossime ore: con Rudi Garcia alla finestra, speranzoso di riavere il suo pupillo.

