Annuncio e conferma: Napoli, contatti col bomber in Serie A

Conferma annunciata direttamente dall’agente del calciatore, il Napoli e l’attaccante si sono già parlati: le ultimissime

Gioco, gol ed un solo gol subito. Per quanto riguarda le prime gare, anche il Napoli di Garcia pare poter convincere quanto quello del recente passato. In città il dibattito è aperto tra chi si sarebbe aspettato di più dal mercato e chi invece ritiene la rosa già completa così, con gli innesti che nelle ultime ore sono tra l’altro, diventati tre.

Dopo Natan e Jens Cajuste è infatti sbarcato a Roma per le visite mediche anche il ventitreenne danese Jesper Grænge Lindstrøm arrivato a Napoli per unirsi al gruppo e probabilmente per andare già in panchina contro la Lazio. L’esterno d’attacco sostituisce praticamente Hirving Lozano che invece torna al PSV, squadra con cui ha giocato dal 2017 al 2019.

Annuncio e conferma: Napoli, ecco il bomber

A meno di grandi colpi in extremis, potrebbe fermarsi qui il mercato dei partenopei che quindi andranno all’assalto del secondo scudetto di seguito, contando su tutti i titolare della passata stagione ad eccezion fatta per Kim. Il coreano potrebbe essere sostituito nella maggior parte dei casi da Juan Jesus oppure a breve sarà il turno di Natan. Per ora però, la difesa non desta preoccupazioni.

Intanto c’è la conferma che gli azzurri avevano contattato anche un altro esterno d’attacco ma sembra che per adesso non se ne faccia nulla. Infatti, è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Radio CRC l’agente del classe ’98, Armand Laurienté, obiettivo di cui i media hanno a lungo parlato. Il francese interessa realmente al Napoli che probabilmente tornerà su di lui l’estate prossima.

L’agente del calciatore, Roberto Meloni, ha infatti svelato il reale interessamento da parte dei campioni d’Italia, ma ha lasciato intendere che le trattative potrebbero anche non chiudersi a breve con esito positivo. D’altra parte, il nuovo arrivato Lindstrøm gioca proprio in quel ruolo.

“Ci sono state in passato delle chiacchierate col Napoli, – ammette Meloni – ma in questo mondo è abbastanza normale. Il ragazzo deve restare concentrato su quello che sta facendo a Sassuolo, poi arriverà la sua opportunità in un grande club”.

Per Laurienté quindi non sembrano esserci sbocchi, almeno per questo calciomercato, ma le sue prestazioni hanno destato interesse in diversi club. Sembrerebbe infatti che negli ultimi mesi anche il Milan abbia pensato all’esterno che sta facendo bene in neroverde.