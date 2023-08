Decisione a sorpresa, resta: Napoli, colpo di scena

By

Partenza sprint per il Napoli di Rudi Garcia che nel rush finale del calciomercato estivo ha anche cambiato alcune strategie. Ora un centrocampista dovrebbe restare

Il Napoli di Rudi Garcia ha riallacciato il discorso esattamente da dove lo aveva lasciato quello di Luciano Spalletti. Le vittorie stanno già arrivando, così come un gioco collaudato e convincente sulla scia di quanto messo in mostra dall’illustre predecessore del francese.

Intanto si va verso la fase conclusiva della sessione estiva di calciomercato, che tra campo e panchina qualche cambiamento lo ha anche portato. Natan, Cajuste e Lindstrom i colpi di De Laurentiis che ha quindi provato a mettere tra le mani di Garcia una rosa completa ed ancora più competitiva, al netto dell’addio importante di Kim in difesa.

Diversi anche i volti che hanno lasciato il capoluogo campano, mentre un altro in particolare, arrivati a questo punto, dovrebbe restare alla corte dell’ex allenatore del Marsiglia.

Focus sul centrocampo, dove le gerarchie per ciò che concerne i titolari restano piuttosto evidenti, con Zielinski, Lobotka ed Anguissa titolari più o meno inamovibili. Cajuste è l’uomo in più, oltre al solito jolly Elmas, mentre sono cambiate nelle scorse ore le strategie intorno al vice Lobotka, ed in generale su due nomi della mediana che sembravano entrambi destinati ad uscire.

Il riferimento è a Diego Demme, centrocampista tedesco poco considerato lo scorso anno e sempre in uscita, ma soprattutto a Gianluca Gaetano, altro jolly di reparto che sembrava destinato al prestito e che ora potrebbe restare.

Calciomercato Napoli, da Gaetano a Demme: cambia ancora la struttura del centrocampo

Il futuro di Gaetano, infortunatosi proprio nell’ultima gara dello scorso campionato, cambia quindi ancora una volta. Il numero 70 è cresciuto moltissimo, e pur ritagliandosi uno spazio risicato, ha comunque sempre incassato grandi complimenti da parte di Spalletti.

Dodici spezzoni di partita con un gol e un assist lo scorso anno per Gaetano che sembra arrivato ad un nuovo bivio della sua carriera. Il nativo di Cimitile, secondo quanto evidenziato da ‘Tmw’, dovrebbe restare ancora in azzurro, con un dietrofront rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane.

L’ex Cremonese dovrebbe dunque rimanere alla corte di Garcia come jolly del centrocampo, impiegabile sia da mezzala che da vice Lobotka. Un destino legato ed opposto rispetto a quello di Demme che potrebbe invece finire altrove, con un rientro in Germania da non escludere del tutto.