Tutto trasparente: Madalina Ghenea lascia senza parole

Madalina Ghenea da urlo, gli ultimi scatti della super modella con un gioco di trasparenze sono sublimi: bellezza illegale

Negli ultimi anni, la sua presenza si è avvertita chiaramente nel mondo dello spettacolo, lasciando un segno profondo, qualsiasi cosa abbia fatto. Madalina Ghenea è senza ombra di dubbio una delle principali icone al femminile del momento e sempre più sulla cresta dell’onda, con un fascino che sembra crescere di giorno in giorno.

La 36enne rumena è una celebre attrice e modella, una vecchia conoscenza dell’Italia dove non a caso coltiva molti interessi. Spesso e volentieri, oltretutto, la ammiriamo in tv, protagonista di campagne pubblicitarie che entrano immediatamente nell’immaginario collettivo. Cosa che puntualmente è avvenuta in questi mesi estivi, essendo lei una delle testimonial più apprezzate di un celebre brand di intimo e costumi da bagno.

Non potevano esserci dubbi sul fatto che Madalina avrebbe infiammato come non mai con le sue pose e le sue movenze la bella stagione e infatti le immagini che ci ha regalato sono state sempre e comunque da applausi.

La splendida super modella non perde occasione per sfoderare tutta la sua classe ed eleganza, che ricordano sempre più quelle di Sofia Loren da giovane. Non è un caso che lei abbia deciso di ispirarsi alla storica attrice partenopea, non solo per le fattezze fisiche piuttosto somiglianti.

Madalina Ghenea immortala un pezzo di storia, ma tutti gli occhi sono per lei: il vestitino non contiene niente, fuori tutto

Il pubblico di Instagram che segue le gesta di Madalina è sempre piuttosto numeroso. Siamo a oltre un milione e 200 mila followers, che restano senza fiato anche in questa occasione, con gli ultimi scatti che ancora una volta fanno gridare al miracolo.

L’ultimo post vede Madalina esibirsi di fianco a un pezzo di storia del cinema italiano e internazionale. Nello scatto c’è infatti la ‘testa’, una scultura apparsa nel film di Fellini “Il Casanova“. E’ inevitabile però che tutti si concentrino sulla silhouette strabordante di Madalina in primo piano.

Curve sinuose e incontenibili, contenute a fatica da un abito aderente e trasparente. Fianchi generosi e provocanti e una scollatura bollente, visioni che lasciano il segno e alzano le temperature come se fossimo ancora in pieno Ferragosto. La valanga di like e commenti è solo la logica conseguenza.