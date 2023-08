Napoli, doppio colpo mai visto: l’idea bomba di ADL

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rimane attivo sul fronte calciomercato per accontentare Garcia: retroscena e doppio colpo

Si parla della fortissima Inter, del colpaccio Romelu Lukaku alla Roma, del Milan che vorrebbe chiudere il proprio calciomercato entusiasmante con l’acquisto di Taremi. E poi c’è il ‘nuovo’ Napoli targato Rudi Garcia, che ha iniziato la stagione raccogliendo due vittorie su due e, attualmente, si trova al primo posto in classifica a punteggio pieno.

La squadra, nonostante i vari addii abbastanza pesanti, sta continuando a girare nel verso giusto, trascinata dal solito Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, tra l’altro, firmerà a breve il rinnovo del contratto e andrà a percepire un ingaggio superiore a 10 milioni netti all’anno. Una motivazione in più per provare a bissare lo scudetto e dominare la classifica marcatori anche stavolta.

Inoltre, Garcia sta recuperando pure il miglior Khvicha Kvaratskhelia, il quale è entrato in campo durante il secondo tempo della gara col Sassuolo e subito si è reso protagonista di un assist delizioso per capitan Giovanni Di Lorenzo. Insomma, la truppa azzurra è ancora molto forte, perciò è giusto considerarla la favorita per la conquista del principale titolo nazionale.

Nel frattempo, la dirigenza partenopea non smette di lavorare alacremente in ambito di calciomercato. Il Napoli, difatti, ha poco ufficializzato l’acquisto di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Il talento danese classe 2000 rappresenta di fatto il sostituto di Hirving Lozano, che si appresta a tornare al PSV Eindhoven (club da cui il Napoli prelevò il cartellino dell’esterno messicano nell’agosto del 2019).

Ora gli uomini di Garcia stanno proseguendo la preparazione in vista del primo big match stagionale contro la Lazio guidata da Maurizio Sarri, che andrà in scena sabato 2 settembre a partire dalle ore 20:45. Chissà che il patron De Laurentiis non provi a regalare un altro rinforzo all’allenatore francese in questo rush finale di mercato.

Calciomercato Napoli, retroscena e doppio colpo: il sogno di De Laurentiis

La sessione estiva, però, è ormai agli sgoccioli, perciò le probabilità non sono molto elevate. Intanto, il ‘Corriere dello Sport‘ racconta un retroscena riguardante un’idea bomba del numero uno del club campano. Lo scorso 17 agosto il patron degli azzurri pensava alla realizzazione di un doppio colpo super.

In particolare, De Laurentiis avrebbe voluto aggiungere alla rosa sia Gabri Veiga che Jesper Lindstrom. Questi due talenti insieme sarebbero potuti crescere tantissimo, alzando ulteriormente il valore tecnico della rosa partenopea. Ma per quanto concerne Gabri Veiga, alla fine il Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca come noto.

Il gioiello spagnolo (21 anni) ha scelto di sposare il progetto dell’Al-Ahli e volare in Arabia Saudita. Una decisione che ha generato numerose critiche nei suoi confronti. Il Napoli non poteva competere dal punto di vista economico con la compagine saudita. E così il sogno di De Laurentiis è rimasto tale.

