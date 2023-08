Michael Schumacher, il fratello svela tutto: è davvero sconcertante

Il fratello di Michael Schumacher svela una verità incredibile sul fuoriclasse tedesco: nessuno poteva immaginarlo

Sono passati anni dall’incidente di Michael Schumacher. Un dramma che ha messo in pausa la vita del fuoriclasse tedesco, creando grande apprensione in tutti i suoi tifosi, che non smettono di pregare affinché Michael possa finalmente tornare a mostrarsi in pubblico, lasciandosi alle spalle un incubo apparentemente senza fine.

Nonostante sia passata una vita da quando correva e vinceva in pista, però, alcuni retroscena sulla sua carriera sono stati svelati solo ora. Segreti incredibili che nessuno conosceva, tranne pochi fortunati. Ad esempio il fratello Ralf, che in questi giorni si è lasciato scappare una verità davvero sconcertante.

L’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota, protagonista nella fase finale della sua carriera anche in DTM, oggi è uno dei più apprezzati commentatori della Formula 1 per Sky Deutschland. Se in pista non ha mai dimostrato di avere un talento raffinato, di certo non paragonabile a quello del fratello maggiore, davanti al microfono a quanto pare ci sa fare.

Oltre a essere un esperto della materia, infatti, Ralf può garantire al pubblico anche aneddoti e riferimenti al grande Michael che di certo attirano l’attenzione dei tifosi. Lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni, svelando un segreto riguardante Schumacher senior che ha lasciato davvero senza parole tutti gli appassionati.

Verstappen come Schumacher: la confessione di Ralf sul fratello

C’è una cosa che accomuna Max Verstappen a Michael Schumacher. In realtà più di una, a partire dal dominio assoluto che in questi anni il pilota Red Bull sta imponendo al Mondiale, lo stesso che vent’anni fa il pilota tedesco aveva imposto a bordo della sua formidabile Ferrari.

Al di là del talento, innegabile, che i due hanno mostrato nel corso delle rispettive carriere, c’è un altro aspetto che li lega, secondo Ralf. E si tratta di quella personalità e quel carisma che rende un pilota un vero leader all’interno di un team, e non solo colui che ha il compito di guidare una vettura in pista.

Proprio come Verstappen sta infatti pesando moltissimo nelle scelte della Red Bull, che di fatto ha quasi messo alla porta Perez per far spazio al ritorno di Daniel Ricciardo, Schumacher ai suoi tempi sceglieva chi dovesse essere il secondo pilota in Ferrari.

Questo almeno il pensiero di Ralf, che ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Sarà Max a scegliere il suo compagno di squadra, capita spesso. In passato è successo con Senna, e anche mio fratello ha avuto questo diritto“. Un diritto conquistato in pista. Quando un pilota riesce infatti a incidere in maniera così netta sulle vittorie di una scuderie, secondo Schumacher junior è naturale che possa guadagnarsi la possibilità di entrare anche nelle scelte che in teoria sarebbero responsabilità solo dei vertici del team.