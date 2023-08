Napoli, regalo last minute per Garcia: colpo da 18 milioni

Il Napoli non si ferma ed intende provare a sfruttare anche queste ultime ore per completare la rosa da consegnare nelle mani di Rudi Garcia. In tal senso gli azzurri stanno per piazzare un ultimo colpo spendendo per il calciatore in questione 18 milioni di euro.

E’ stata una sessione di mercato molto particolare per il Napoli. Nonostante lo Scudetto, infatti, la proprietà ha deciso di continuare sulla linea “verde”, puntando su profili giovani in grado di crescere e capaci di diventare delle plusvalenze in prospettiva futura. Insomma, si è optato ancora una volta per la via della continuità del progetto. Nonostante ciò, però, le ambizioni del club sono di altissimo profilo e va proprio in questa direzione la trattativa che si sta provando a condurre in porto in queste ultime frenetiche ore di mercato. L’obiettivo è fare un ultimo regalo a Rudi Garcia, garantendogli un profilo valutato 18 milioni di euro complessivi.

Altro rinforzo per gli azzurri di Garcia

In molti, soprattutto tra i tifosi, chiedono al Napoli un ultimo sforzo in sede di mercato. Non convince pienamente, infatti, in difesa Natan, soprattutto se si tiene conto del valore del suo predecessore, vale a dire Kim. A sorpresa, però, Meluso e De Laurentiis stanno lavorando ad un altro colpo di primo ordine.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il Napoli sta cercando di chiudere per Lucas Torreira. Il Galatasaray fa una valutazione dell’uruguaiano pari a 15 milioni di euro + 3 di bonus. Il prerequisito per l’arrivo dell’ex Arsenal è ovviamente la cessione di Diego Demme, che è stato anche proposto alla Fiorentina. Nel momento in cui il tedesco dovesse trovare l’intesa con la Viola, allora partirebbe l”assalto decisivo per Torreira. Per caratteristiche è uno dei pochi calciatori che potrebbe permettere a Stanislav Lobotka di tirare il fiato, senza particolari danni per la manovra.

Torreira al Napoli, prosegue la trattativa

Dopo il doloroso, soprattutto per le modalità con cui si è concretizzato, addio alla Fiorentina, al Galatasaray Lucas Torreira è tornato a brillare. In Turchia ma anche con la maglia della Nazionale. La sua volontà, però, è quella di tornare in Serie A ed il Napoli vuole accontentarlo. L’ostacolo principale, al momento, è la tempistica, dal momento che restano poche ore per completare una trattativa comunque per niente semplice.