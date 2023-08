Lady Rugani bollente: scollatura da capogiro

Lato A debordante: Michela Persico, alias Lady Rugani, manda in fibrillazione i social network con uno scatto da batticuore

Il suo compagno, il difensore bianconero Daniele Rugani, da qualche giorno è tornato alla piena attività agonistica visto che si sono già disputate due giornate di campionato. Ancora qualche giorno di vacanza, invece, per Michela Persico in compagnia dell’uomo, anzi, dell’ometto, più importante della sua vita, il figlio avuto dal difensore della ‘Vecchia Signora’.

La giornalista sportiva si gode, dunque, gli ultimi scampoli di un’estate che volge al termine e che l’ha portata a fare tappa in tante esclusive località turistiche dove ha avuto modo di esibire sempre nuovi e accattivanti look anche se “la cosa più bella e preziosa in assoluto è condividere sempre tutto insieme a te“, come si legge nella dolcissima dedica al suo ometto che accompagna l’ultimo scatto postato da Lady Rugani sul suo account Instagram.

Ma Michela Persico ama condividere ogni momento della sua frenetica e brillante vita anche con i suoi follower. E, infatti, anche in modalità mamma premurosa non dimentica di illuminare le loro esistenze con la sua quotidiana dose di fascino, eleganza e sex appeal.

Michela Persico, lato A straripante: fan in delirio per Lady Rugani

C’è poco da fare. Quando si è bella e tremendamente sexy come Michela Persico anche un momento di vita familiare diventa occasione per far palpitare il cuore agli utenti del web e dei social network.

Come attesta l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la giornalista sportiva ha deciso di trascorrere qualche ora in un parco pubblico per consentire al suo pargoletto di scorrazzare libero in mezzo alla natura. Eppure, tra alberi secolari e una natura che mostra il suo volto migliore il fiore più bello è proprio lei, Lady Rugani.

Seduta a gambe divaricate sul cordolo di un’aiuola, tacchi a spillo e pantaloni attillati per un look sbarazzino ed elegante, Michela Persico offre ai suoi estasiati follower un’intrigante panoramica su un autentico capolavoro della natura, il suo décolleté talmente florido e rigoglioso da far impallidire la lussureggiante natura che la circonda.

La goccia di rugiada che ravviva il colore di un profumato fiore, la brezza che rinfresca l’aria e spazza via l’afa opprimente, il melodioso stormire delle foglie che culla come la più dolce delle ninna nanne: sono gli effetti di una Michela Persico immersa nella natura.

Ed è inevitabile che un tale capolavoro della natura venga irrorato con una pioggia di cuoricini, ‘like’ e commenti al limite del delirio. Insomma, Michela Persico non si smentisce mai: con ogni suo scatto il batticuore è assicurato!