Belotti via da Roma: c’è la data

Il ‘Gallo’ giallorosso, che ora dovrà vincere la concorrenza di Azmoun e Lukaku, è destinato a lasciare nei prossimi mesi

I maligni hanno già emesso la loro ‘sentenza’: finchè non era ancora arrivato nessuno in quel di Trigoria, e il giocatore era l’unico destinatario di una maglia da titolare al centro dell’attacco, sono arrivati i gol. Tanto nelle amichevoli estive quanto nella prima uscita stagionale contro la Salernitana.

È poi bastato l’annuncio dell’acquisto di Sardar Azmoun, e soprattutto la trattativa già in stato avanzato per Romelu Lukaku, per rivedere il Belotti nervoso, sterile, impreciso, che a Verona – nella sconfitta del Bentegodi – non è riuscito a mettere la sua firma sul match.

Nessuno può sapere con certezza assoluta come avrebbe giocato l’ex capitano del Torino se alle porte non ci fosse stato l’arrivo di due concorrenti nel ruolo. E che rivali, se in particolar modo pensiamo all’ingombrante, in tutti i sensi, presenza di Big Rom. Una cosa è certa: fino a che non rientrerà Tammy Abraham, che ne avrà ancora per almeno 4 mesi, si giocheranno il posto in tre là davanti. Con un ovvio grande favorito: il possente centravanti belga.

Meglio per la Roma e per José Mourinho, che finalmente avrà delle alternative di livello. Molto meno bene per Belotti, che rischia di essere relegato in panchina proprio ora che si era sbloccato in Serie A dopo un anno intero di digiuno.

Lukaku in, Belotti out. Ma a gennaio

Per adesso, ovviamente, nessuno parla di un addio dell’ex attaccante del Torino nelle ultime fasi del calciomercato estivo. Quando però il centravanti inglese, già titolare del ruolo lo scorso anno in molte occasioni, riprenderà ad allenarsi col gruppo, lo scenario si farà davvero fosco per il Gallo.

Se lo Special One dovesse varare un modulo che preveda sì due attaccanti, ma di cui uno sia Paulo Dybala, Belotti dovrebbe sgomitare per un posto con tre concorrenti. Ciascuno, per vari motivi, con delle credenziali di un certo tipo rispetto a quelle che lui può offrire. Ecco che allora il mercato di riparazione potrebbe aprirsi con una partenza eccellente.

La sensazione, nell’ambiente giallorosso, è che se Tammy Abraham dovesse tornare in una condizione accettabile già per le prime gare di gennaio, Belotti potrebbe lasciare la Capitale. L’ex Chelsea, rispetto al ‘Gallo’, avrebbe anche il vantaggio di poter coesistere con Big Rom in un eventuale schieramento con due punte vere. Una duttilità che invece non appartiene più di tanto alle caratteristiche dell’azzurro.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI