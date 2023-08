Va via a gennaio, Napoli: è già tutto concordato

Un calciatore del Napoli ha chiesto a tutti i costi la cessione, ma il presidente De Laurentiis e Garcia hanno detto di no. Resterà in organico, ma c’è un’intesa per un’eventuale partenza a gennaio

Rudi Garcia vuole un Napoli più forte di quello dello scorso anno. Non è facile rinforzare la squadra che ha dominato lo scorso campionato, e l’assenza di Kim è pesante. Però, le prime uscite degli azzurri in campionato sono state incoraggianti, e soprattutto, il nuovo allenatore punta ad avere una rosa ancora più “profonda” e ricca. Anche a costo di scontentare qualcuno.

E’ il caso del giovane terzino destro Alessandro Zanoli: entrato in prima squadra passando dalla Primavera azzurra, ha dimostrato tutte le sue qualità nei sei mesi di prestito a Genova. Nonostante la Sampdoria abbia sostanzialmente fatto una caduta libera verso la Serie B, Zanoli si è distinto come uno dei migliori.

E’ tornato alla base e per lui si è subito parlato di un altro prestito. Del resto, il classe 2000 ha sicuramente bisogno di giocare, soprattutto ora che si è affacciato a grandi livelli.

Ma il Napoli ha bisogno di un vice Di Lorenzo, a maggior ragione dopo che il prestito di Bereszynski si è concluso. Il polacco è tornato alla Sampdoria (che poi ha lasciato per l’Empoli) e la decisione del club azzurro è stata di confermare Zanoli.

Appena ha cominciato ad allenarlo Garcia ha apprezzato le doti del ragazzo, che nelle amichevoli si è comportato bene. Però, quando davanti si ha un colosso come il capitano azzurro, è spontaneo pensare che un prestito possa essere una soluzione più comoda.

Zanoli, per ora niente prestito: ma a gennaio…

Non a caso per Zanoli si sono fatti avanti alcuni club di Serie A: su tutti il Genoa, ma la risposta del Napoli è sempre stata negativa. Anche lo Sporting, dal Portogallo, ha avanzato una proposta, parlando anche di una cessione a titolo definitivo. Offerti ai partenopei 13 milioni di euro. Ma pure questa proposta non ha solleticato De Laurentiis.

Con l’approvazione di Garcia, il Napoli ha voluto confermare Zanoli, anche quando il calciatore (tramite il suo agente) ha espressamente chiesto la cessione in prestito. L’obiettivo è giocare di più, anche col giusto timore nei confronti di Di Lorenzo, che è in grado di giocarle praticamente tutte. Niente da fare, Zanoli resta.

Almeno per ora. Infatti, così come accaduto lo scorso anno, potrebbe ripetersi lo stesso scenario nel 2024. Se in questi primi mesi di stagione Zanoli non dovesse trovare spazio, allora per l’ex Samp potrebbero riaprirsi le porte del prestito.

I partenopei, a quel punto, ripiegherebbero su un’altra soluzione. Scenario improbabile, ma è almeno una “speranza” che ha il calciatore, che lotterà per avere spazio col conforto che nella peggiore delle ipotesi potrà partire in prestito a gennaio.