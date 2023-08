Tifosi a bocca aperta: Napoli, colpo in casa Lazio

La società partenopea avrebbe messo gli occhi su un calciatore che potrebbe lasciare la Lazio: colpo gratis

Manca davvero poco alla fine della sessione estiva di calciomercato e il Napoli, come già fatto lo scorso anno, sarà protagonista fino all’ultimo giorno utile di contrattazioni. Lo scorso anno, proprio nelle battute conclusive, arrivarono Simeone, Raspadori e Ndombelé, a completamento di una rosa la cui profondità mostrò tutta la sua utilità nello straordinario cammino compiuto in Serie A e in Europa.

Nell’estate del 2023 nemmeno una beffa di mercato ha fermato l’iniziativa di De Laurentiis, che ha piazzato un colpo mica da ridere.

Dall’Eintracht Francofrte è arrivato infatti Jesper Lindstrom, trequartista tuttofare – può agire anche da esterno in un 4-3-3, indifferentemente a destra o a sinistra – che sarà a disposzione di Garcia già nei prossimi giorni. L’ingaggio del 23enne danese potrebbe facilmente portare all’addio di Hirving Lozano, il messicano sul quale il PSV insiste ormai da settimane.

Se non dovesse concretizzarsi il suo addio già in questa finestra di scambi, è più che probabile che il calciatore possa essere ceduto a gennaio. Il contratto in scadenza, del resto, non verrà rinnovato: molto difficile credere che De Laurentiis faccia arrivare l’esterno a scadenza perdendolo a costo zero.

A proposito di giocatori che saranno liberi il 30 giugno del 2024, ce n’è uno che stimola non poco la fantasia del club azzurro. L’affare, evidentemente, sarebbe possibile alla fine di questa stagione.

Colpo a casa Sarri, il Napoli ci prova

Sempre a proposito di esterni – il Napoli sembra non averne mai abbastanza di alternative in quel ruolo – c’è un certo Felipe Anderson che tecnicamente concluderà la sua seconda esperienza alla Lazio tra qualche mese. La trattativa per il rinnovo del contratto langue: probabile che il brasiliano possa andare a scadenza di contratto senza portare neanche un euro nelle casse del club biancoceleste.

I partenopei sembrano pronti a corteggiare il sudamericano, che potrebbe fungere da alternativa di lusso a Kvarataskhelia. O allo stesso Lindstrom, se sarà lo scandinavo ad impossessarsi del ruolo in un futuro prossimo.

Se Rudi Garcia dovesse restare alla guida dei Campioni d’Italia in carica anche il prossimo anno, un tentativo la dirigenza lo farà. Felipe Anderson, sebbene già 30enne, è sempre stato un pallino del tecnico francese: forse il suo desiderio si esaudirà tra qualche mese.

