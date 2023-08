Garcia ha bloccato la cessione: mossa a sorpresa, ora resta

Il tecnico francese dice ‘no’ all’addio, il calciatore gli serve per uno scopo ben preciso

La strategia di Rudi Garcia per questa stagione sembra abbastanza chiara. Fin dal momento del suo arrivo a Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti, ha avuto le idee precise sul da farsi.

Il tecnico francese ha schierato subito una squadra pronta, capace di giocare un calcio tra i più belli d’Europa. E forse questo è uno dei più importanti traguardi raggiunti un po’ come fu anche per Luciano Spalletti. La squadra è stata fin da subito in grado di continuare a giocare come l’anno scorso, simbolo della perfetta interiorizzazione dell’idea dell’ex allenatore.

Garcia non ha voluto stravolgere l’idea, lasciandola viva nei calciatori azzurri. Per questo motivo il principale compito del nuovo allenatore è stato fin da subito quello di cercare di aggiungere qualcosa che potesse rendere ancora più imprevedibile la formazione campione d’Italia. In che modo? Cercando di trovare nuove posizioni ad alcuni membri della rosa che, secondo lui, possono rappresentare un’arma in più per la stagione 2023/2024. Due di questi, ad esempio, sono Giacomo Raspadori e Leo Ostigard.

Garcia vuole provare cose nuove: Ostigard e Raspadori i jolly del francese

Rudi Garcia ha in mente qualche idea nuova per cercare di rendere ancora più imprevedibile il Napoli e riuscire ad adattarlo a varie situazioni qualora dovesse essere necessario.

È il lavoro che sta facendo con Raspadori e Ostigard. L’attaccante italiano è stato provato in diversi ruoli quest’anno, tra le amichevoli estive e le prime due partite di campionato. Segno che il francese lo considera un jolly sul quale fare affidamento quando serve cambiare qualcosa in campo.

Un altro jolly è un giocatore insospettabile, Leo Ostigard. Il difensore norvegese è stato anche al centro di alcune voci di mercato che lo vedevano lontano da Napoli alla ricerca di maggior spazio. Rudi Garcia, però, ha bloccato tutto. Il difensore serve al tecnico francese per provare qualcosa di diverso. Ostigard, infatti, è considerato sempre più centrocampista arretrato e sempre meno difensore centrale.

Nella prima partita del Napoli, vinta contro il Frosinone, il norvegese è entrato addirittura al posto di Lobotka, sintomo del fatto che l’allenatore azzurro vuole sfruttarlo per cercare di rendere la squadra più difensiva utilizzandolo come centrocampista arretrato.

Un’intuizione che, se dovesse riuscire, potrebbe rappresentare una svolta nella formazione del Napoli che diventerebbe così ancora più imprevedibile.