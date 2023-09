Svolta Lukaku: la Roma sta organizzando una sorpresa

L’entusiasmo per l’arrivo di Romelu Lukaku a Roma è alle stelle: il club, dopo l’approdo del belga, è anche pronto a stupire i propri tifosi. Ecco come

Romelu Lukaku è arrivato a Roma in grande stile e l’entusiasmo dei tifosi giallorossi è arrivato subito alle stelle. Il belga è stato immediatamente etichettato come ‘Nuovo Re’ ed è perciò pronto a rendersi protagonista della sua nuova squadra in Serie A.

Oltre a rendere orgoglioso José Mourinho che ha chiesto con forza un nuovo attaccante ai Friedkin. La Roma sta già organizzando una nuova sorpresa.

Romelu Lukaku era ciò che mancava alla Roma. L’attaccante che José Mourinho ha chiesto con insistenza alla proprietà e che avrà l’onere e l’onore di fare la differenza. Dopo una sessione di mercato controversa, in cui l’attaccante sembrava essere promesso sposo prima dell’Inter e poi della Juventus, alla fine Big Rom è arrivato nella Capitale. Sponda giallorossa.

Già dall’arrivo in aeroporto l’entusiasmo mostrato è stato tanto. I tifosi giallorossi sono letteralmente impazziti ed è per questo che il club intende alzare ancora di più l’asticella. In che modo? Annunciando il suo arrivo alla Roma in pompa magna. L’idea stupirà chiunque.

Roma, l’annuncio di Lukaku sarà ad effetto: prevista una sorpresa per tutti i tifosi giallorossi

Il contratto di Romelu Lukaku è stato depositato in Lega Serie A quindi di fatto il suo arrivo nella squadra giallorossa della Capitale è ufficiale. Manca perciò solamente l’annuncio del club, per cui le riprese si svolgeranno nel tardo pomeriggio di questo giovedì 31 agosto. Il tutto si svolgerà in una location d’eccezione: il Colosseo! I dettagli sono arrivati da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Per celebrare l’arrivo del bomber belga – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – a Roma, la società giallorossa ha organizzato uno shooting fotografico di fronte al Colosseo“. Uno dei luoghi più iconici della Capitale che si prepara ad accogliere il suo nuovo re.

Il quotidiano sportivo poi ha anche aggiunto come ‘rivelazione’: “L’iniziativa sarebbe dovuta rimanere top secret, come dimostrano le misure di sicurezza straordinarie adottate per l’occasione: l’area che affaccia sul Colosseo è stata chiusa pubblico alle 18.30 – un’ora prima del previsto – con addetti alla sicurezza e agenti della DIgos a presidiare la zona, monitorata al meglio con l’ausilio di un drone“. Insomma, dopo Paulo Dybala anche per Romelu Lukaku il club non intende risparmiarsi e punta a stupire.