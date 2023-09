Donnarumma in Serie A, data e squadra decise: che affare

Donnarumma in Serie A, il ritorno. Sembra che si stia già “apparecchiando” il ritorno del portierone di Castellammare di Stabia in Italia. Dove?

Una Supercoppa italiana vinta difendendo la porta del Milan, nel 2016, a soli 17 anni, fa comprendere il talento di Gianluigi Donnarumma. Se poi si aggiunge che il suo esordio in Serie A è avvenuto quando il ragazzo aveva soltanto 16 anni e 8 mesi, si può dire che il quadro introduttivo è completo.

È invece l’estate del 2021 quando il portierone di Castellammare di Stabia si traferisce al Paris Saint Germain. La stessa, magica estate del trionfo azzurro all’Europeo. Quello in terra inglese. Quello dell’indimenticabile abbraccio tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Il torneo vinto anche grazie alle sue grandi mani che hanno parato i rigori decisivi nella entusiasmante finale di Wembley contro i padroni di casa.

Un contratto ricchissimo, 12 milioni di euro netti per cinque anni, ha sbaragliato la concorrenza, Juventus inclusa. La luminosa Parigi, però, non ha regalato al giovane portiere italiano le emozioni che si aspettava. Gli inizi in terra di Francia non sono stati affatto agevoli dal momento che il portiere campano ha dovuto competere per la titolarità del ruolo con il numero uno del PSG, Keylor Navas.

Non passa quindi sessione di mercato senza che si ritorni a parlare di Gianluigi Donnarumma di nuovo in Italia. Così come non ci si può sbagliare quando si parla dell’ipotetica sua nuova destinazione la Juventus.

Sarà perché la Juventus ha tentato di portarlo a Torino prima che il PSG mettesse sul tavolo un’offerta impareggiabile. E poi i bianconeri, storicamente, hanno un rapporto speciale con i portieri della nazionale italiana, basti pensare a Dino Zoff e a Gigi Buffon. Donnarumma ha un contratto in essere con il PSG con scadenza 30 giugno 2026.

Nel 2024, a due anni dalla scadenza contrattuale, il costo del suo cartellino potrebbe diminuire in maniera consistente e la Vecchia Signora a quel punto potrebbe avanzare una proposta al club francese di prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Probabilmente, però, la parte più difficile, in una trattativa comunque molto complessa, riguarda proprio l’ingaggio del portiere azzurro.

Nel momento in cui la società Juventus è impegnata a tagliare i costi ovunque sia possibile, soprattutto alla voce ingaggi, un contratto oneroso come quello di Donnarumma sembra al momento impossibile da proporre e da sostenere per le finanze in rosso della società bianconera. Per Donnarumma alla Juventus nel 2024 si dovrebbero verificare tante di quelle combinazioni, tecniche e finanziarie, che fanno pensare come l’ipotesi sia da scartare. Al momento.