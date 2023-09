Elettra Lamborghini, lato A incontenibile: visione piccante

L’incantevole ereditiera torna a spiazzare i fan con una foto esagerata: il lato A è semplicemente irresistibile

È sempre più frequente, nel mondo dello spettacolo, che i personaggi ‘famosi’ vengano rimpiazzati da new entry, anno dopo anno. Chi invece resta ancora oggi sulla cresta dell’onda e anzi vede crescere la sua incredibile popolarità è l’incantevole Elettra Lamborghini.

È senza dubbio una dellle donne più amate, punto di riferimento del mondo dello spettacolo ma anche e soprattutto dei social network. Cantautrice di successo, la Lamborghini è divenuta famosa grazie alla sua discendenza: è infatti l’ereditiera dell’impero Lamborghini, storico marchio di automobili che dal 1963 produce autovetture di lusso vendute in ogni parte del mondo.

Elettra Lamborghini nasce a Bologna il 17 maggio 1994 ed è nota per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini, storico fondatore del leggendario brand e nonno della showgirl.

Già giovanissima Elettra mostra uno spiccato talento per la musica, al punto che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento con brani condotti praticamente al successo sin dalla pubblicazione. Il singolo con cui esordì nel 2018, intitolato ‘Pem Pem’, divenne in breve tempo un vero e proprio tormentone.

Ha un fratello, Ferruccio, ma anche tre sorelle: Ginevra e le gemelle Lucrezia e Flaminia. In televisione Elettra ha trovato grande spazio, con la sua bellezza e simpatia che rimangono i punti forti della meravigliosa ereditiera.

‘Grand Hotel Chiambretti‘ nel 2015’, poi all’estero (in Spagna e America Latina) con ‘Super Shore‘. Nel 2021 è stata opinionista dell’edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ mentre l’anno successivo diventa la conduttrice del programma comico, al fianco del duo ‘I PanPers’, intitolato ‘Only Fun‘.

È stata scelta, per l’edizione 2023 di Italia’s Got Talent, come una delle giurate. Sui social il suo profilo rimane cliccatissimo, è una delle donne più sexy e desiderate in Italia e su Instagram conta addirittura 7,2 milioni di followers che le sono particolarmente affezionati.

Lato A insuperabile: Elettra è esagerata

Nel settembre 2020 si è sposata con Nick van de Wall, in arte ‘Afrojack’, Dj molto importante nella scena internazionale. Quella della Lamborghini è una bellezza indiscutibile e, al di là delle sue doti come cantante, è chiaro che la sensualità della 29enne bolognese sia l’arma più apprezzata dai tantissimi ammiratori sparsi in tutto il mondo.

Un mix decisamente vincente tra talento, simpatica e bellezza. Sui social è solita pubblicare quasi a cadenza quotidiana le sue apprezzatissime foto che fanno sempre il pieno di commenti e likes. E così è stato per l’ultimissima istantanea che Elettra ha deciso di pubblicare sulla sua pagina di Instagram.

“Nessun filtro, sì make up” scrive in didascalia la nota cantautrice e conduttrice che si mette in mostra con un lungo e aderente vestito rosa che mostra le sue curve davvero incontenibili. E a spiccare è chiaramente il generoso dècolletè che la Lamborghini mostra con fierezza: un corpo statuario, da urlo, che ha davvero pochi termini di paragone nel mondo dello spettacolo.