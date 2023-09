Berardi a gennaio: il colpo è ‘prenotato’. Il mercato sta per concludersi ma non è detto che tutto sia perduto. Una trattativa si può anche rinviare a gennaio

Una sessione di mercato decisamente complessa quella che sta vivendo la Juventus. Fino all’ultimo il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, cercherà di piazzare un colpo in uscita.

La regola è una ed una soltanto: vendere prima di acquistare e non sempre ciò è stato possibile. Anche per questo il mercato in entrata è risultato così deficitario. Quando vi sono delle oggettive difficoltà che rendono le operazioni particolarmente complicate occorre usare buon senso e grandi dosi di fantasia.

Fare in modo che contatti, incontri, abbozzi di accordo che non hanno potuto trovare una loro naturale e positiva conclusione non vadano dispersi. La fretta può rappresentare la consigliera peggiore, mentre, in tante occasioni, è proprio la calma e la lucidità ad indirizzare le trattative lungo il percorso desiderato.

E se una trattativa non si riesce a chiudere nell’ambito di una sessione di mercato, si deve fare in modo che la si possa concludere in quella successiva. Sembra questo il piano che ha in mente la Juventus per non perdere un suo obiettivo dichiarato ormai da tempo: Domenico Berardi.

Berardi a gennaio: il colpo è ‘prenotato’

Per questa sessione estiva non è stato possibile chiudere l’affare tra la Juventus e il Sassuolo per il passaggio in bianconero di Domenico Berardi, classe 1994.

L’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, nei giorni scorsi è stato molto chiaro a tal proposito. Il Sassuolo aveva fissato una data-limite entro la quale, tassativamente, la Juventus avrebbe dovuto presentare la sua offerta per Berardi.

Un termine oltre il quale non si sarebbe potuto andare poiché il Sassuolo non avrebbe avuto più il tempo necessario per acquistare il sostituto del proprio capitano. Oltretutto, entro quella data, la Juventus non ha presentato alcuna offerta.

Tutto perduto, allora? Forse no. Giuntoli non ha mai interrotto i contatti con l’ad Carnevali. Berardi vuole la Juventus a tutti i costi poiché, a 29 anni, può essere davvero l’ultima volta che vedrà passare il treno bianconero.

Da parte sua Carnevali non si è mai opposto alla trattativa per la cessione del suo capitano, ma vuole che questa avvenga secondo le condizioni dettate dal Sassuolo. Ci vorrà più tempo, ma il tempo, da adesso in poi, non mancherà.

Occorrerà attendere soltanto la sessione invernale del mercato, a gennaio, per chiudere ciò che non si è chiuso in estate. Per Domenico Berardi la Juventus non è un sogno svanito. Occorrerà soltanto attendere un po’ di più e si sa come l’attesa renda poi il sogno da realizzare ancora più bello.

