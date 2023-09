Lukaku al Napoli: Zazzaroni racconta la clamorosa trattativa

Il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni svela un incredibile retroscena di mercato, che riguarda Romelu Lukaku e un suo possibile passaggio in azzurro

Romelu Lukaku e un clamoroso retroscena di mercato, a poche ore dal suo arrivo alla Roma. Un’estate tormentata per l’attaccante belga, in bilico tra l’Inter e il Chelsea, prima della clamorosa svolta. Ha “voltato le spalle” ai nerazzurri, e sembrava vicino all’accordo con la Juventus, ma poi non se n’è fatto nulla.

Alla fine, dopo alcune settimane di incertezza e di allenamenti ai margini col Chelsea, è arrivata la chiamata della Roma. Ancora un prestito, con un futuro prossimo tutto da decifrare. Ma per un anno giocherà nella Capitale, e poi si vedrà. La Roma è riuscita a fare il colpo, e anche lo stesso allenatore dell’Inter Simone Inzaghi lo ha riconosciuto.

Eppure Lukaku era finito nel mirino di un’altra big della Serie A. Si tratta del Napoli, che aveva scelto proprio l’ormai ex Inter per sostituire un’eventuale partenza di Victor Osimhen.

La clamorosa indiscrezione arriva dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: è lui che ha spiegato come De Laurentiis aveva messo nel mirino proprio il belga. Poteva essere la sola soluzione per “sopportare” la partenza di Osimhen e dare a Garcia (e indirettamente ai tifosi) un sostituto all’altezza. Probabile che a Napoli nessuno sarebbe stato contento, visto che in pochi farebbero a cambio tra Osimhen e il belga.

Lukaku al Napoli: la clamorosa indiscrezione

Ma prendere un nome altisonante avrebbe comunque attenuato la delusione. E ovviamente le potenzialità di “Big Rom” non si discutono, anche se la sua stagione è stata nel complesso deludente, sia all’Inter che con la Nazionale.

Tanti problemi fisici, un Mondiale in Qatar molto mediocre, e soltanto verso la fine dell’annata ha cominciato a far vedere qualcosa del “vero” Lukaku. Troppo tardi, forse, ma soprattutto a pesare sono stati gli errori sotto porta, compresa la finale di Champions League contro il Manchester City.

Ovvio che il belga ora cerchi il riscatto, e farà di tutto per tornare l’attaccante devastante che regalò lo scudetto all’Inter di Conte qualche anno fa. E a quanto pare, se non fosse stata la Roma sarebbe stato il Napoli ad accoglierlo, sempre che Osimhen avesse deciso di accettare la proposta degli arabi. Non è andata così, perché Osimhen rimane, e i tifosi si godono il loro bomber. Se lo tengono stretto assieme a Garcia, senza alcun rimpianto per Lukaku.