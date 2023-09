Prenotati dal Frosinone: via da Napoli a gennaio

Rosa per ora completata, ma il Napoli starebbe già pensando di piazzare due dei suoi a gennaio: ecco dove andrebbero

Ora si inizia a far sul serio e soprattutto per i tifosi, a pensare soltanto ai risultati. Le illusioni e le delusioni del calciomercato sono tutte rimandate a gennaio e chi voleva altri campioni in rosa dovrà farsene una ragione.

Il Napoli ha pensato alle mosse da fare senza voler stravolgere la propria rosa, anche perché quella attuale è comunque fatta per la maggior parte dai calciatori che hanno vinto lo scudetto pochi mesi fa.

Sono usciti solo Hirving Lozano in extremis, Kim Min-jae e Tanguy Ndombele ad inizio finestra e la promessa Zedadka che oggi ha ormai 23 anni ed è giusto che vada a cercare spazio altrove. Ad ogni modo anche il franco-algerino ha partecipato al tricolore partenopeo, prendendo parte a 3 gare della scorsa Serie A e recitando un ruolo importante nello spogliatoio.

Via a gennaio: Napoli, doppio addio!

Chi in maniera meno enfatica e chi con una bellissima lettera proprio come Zedadka, hanno tutti salutano Napoli, mentre gli spazi vuoti sono stati riempiti da calciatori in possesso delle medesime caratteristiche. Giovani, che non hanno mai giocato in Italia e che potrebbero essere i prossimi ‘crack’ del campionato. Questo però ha anche un altro significato e cioè che il solo Zedadka ha avuto la possibilità di andare via tra quelli che hanno meno spazio.

Oltre a Nikita Contini, tornato ad essere il terzo portiere, anche Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano sono ancora del Napoli. Nessun altro colpo in entrata e quindi nessuna necessità di liberare troppe caselle in rosa e per questo ognuno di loro ora spera di avere lo spazio desiderato con il nuovo tecnico. Per Zanoli è un po’ un discorso a parte visto che Di Lorenzo sembra non dover mai uscire, ma per un nuovo prestito di gennaio si dovranno valutare le opzioni in entrata.

Chi invece potrebbe partire in inverno sono proprio Zerbin e Gaetano. L’attaccante esterno nella scorsa stagione ha persino giocato tre gare di Champions League ma dopo aver vinto il tricolore potrebbe voler esprimersi dove gli darebbero più spazio. Il centrocampista ha anche segnato il primo gol in Serie A con la maglia della squadra del cuore, ma adesso il discorso potrebbe essere lo stesso.

Dipenderà molto da come si metteranno le cose, dagli infortuni e dalle possibilità di ricevere in prestito qualcuno con più esperienza, intanto però i due calciatori sarebbero già prenotati. Sembra che su loro due ci sia il Frosinone che vorrebbe ottenere le prestazioni di due calciatori del loro livello già tra qualche mese. Se ce ne sarà la possibilità, il Napoli non glielo negherebbe.