Serie A: trattativa lampo per Sergio Ramos, intesa sull’ingaggio

In Serie A sono in corso grandi preparativi per l’arrivo di uno dei difensori più forti della storia. Stiamo parlando di Sergio Ramos, pronto a dire di sì alla big del nostro calcio. In tal senso sono già note le cifre dell’accordo in relazione all’ingaggio. Lo spagnolo, infatti, come è noto, è attualmente svincolato.

Dopo due anni al Paris Saint Germain, Sergio Ramos è stato coinvolto dalla rivoluzione messa in atto dal club parigino. Che, infatti, oltre che da lui, si è separato da profili quali Neymar e Messi, con Verratti che sta proseguendo da separato in casa. Adesso il centrale spagnolo si sta guardando attorno. Non ha nessuna intenzione di dire sì ad offerte che arrivano da campionati minori. Ha, in tal senso, rifiutato già le offerte arrivate dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. In tal senso, però, questi club stanno insistendo continuando a rilanciare. Lui, però, vuole un top campionato ed una big di Serie A intende accoglierlo.

L’ex Real Madrid in Serie A

Per rendimento, qualità e leadership siamo al cospetto di uno dei difensori centrali più forti della storia del calcio. Una tappa in Serie A per un profilo del genere non può non essere stimolante e per questo motivo si sta andando a profilare uno scenario molto intrigante.

Stando a quanto raccontato da Stopandgoal, infatti, su di lui si starebbero muovendo la Roma e, soprattutto, il Napoli. Gli azzurri, infatti, sembrano intenzionati a puntellare la difesa dopo quanto accaduto ieri contro la Lazio ed il profilo di Sergio Ramos sembra essere quello ideale per dare solidità ad un reparto con troppi punti interrogativi. Attualmente, come è noto, è svincolato e, di conseguenza, può ancora essere tesserato. Per i giallorossi si tratta più che altro di una suggestione. Gli azzurri sono in prima linea.

Il Napoli su Sergio Ramos

Sul giocatore, come detto, ci sono da tempo il Galatasaray e diversi club arabi, pronti a ricoprirlo d’oro. Al momento, però, l’ex Real Madrid ha sempre rifiutato queste offerte dal momento che vuole misurarsi con un’altra sfida stimolante. Il Napoli ci pensa, consapevole del fatto che servirà uno sforzo. Al momento, infatti, ha sempre chiesto come ingaggio una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni, mentre i partenopei non si spingerebbero oltre i 5.

Verosimilmente, però, se fin qui ha rifiutato proposte da capogiro, non dovrebbe essere difficile trovare l’intesa. Basta uno sforzo da entrambi i lati. Ramos la accoglierebbe come l’ultima sfida della sua carriera e l’aspetto economico può passare in secondo piano.