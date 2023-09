Elisabetta Gregoraci scatenata in bikini, le curve mandano in visibilio tutti

Elisabetta Gregoraci si gode ancora qualche momento prezioso d’estate, in bikini la showgirl è davvero irresistibile

C’è qualcuno per cui le vacanze stanno durando ancora un po’, prima di tornare agli impegni e alla vita di sempre. Elisabetta Gregoraci, ancora adesso, si sta rilassando al sole e al mare, ma del resto ci sta, avendo iniziato in ritardo la necessaria pausa dopo un lungo anno di lavoro.

Come i suoi ammiratori di lunghissima data sapranno senz’altro, infatti, Elisabetta è stata impegnata almeno per metà dell’estate con un appuntamento che non si poteva mancare. La showgirl calabrese è ormai da sette stagioni consecutive il volto alla conduzione del tour di Battiti Live, le cui puntate televisive hanno offerto serate di grandi emozioni per i brani interpretati da tutti gli artisti più cool del momento.

Grande successo di pubblico e non soltanto per il palinsesto musicale, ma anche per la classe, l’eleganza e la sensualità della fantastica Elisabetta, che ormai conosciamo assai bene. Nel corso del tempo, oltretutto, la 43enne ha messo in mostra un carisma e una scioltezza sempre crescenti sul palcoscenico, dimostrando di non avere dalla sua solamente un fascino importante.

Gli applausi del pubblico non mancano mai, è vero che la Gregoraci deve avere anche a che fare con alcuni haters ma la maggioranza è dalla sua parte. E in questi giorni la calabrese ha toccato anche un traguardo importante, come quello dei due milioni di followers su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, bagnina di Baywatch in costume: scollatura incontenibile, visione ipnotica

Un traguardo celebrato ancora una volta a suon di scatti pazzeschi, più passa il tempo e più Elisabetta sembra perfetta e irresistibile. Dopo le vacanze in Sardegna e quelle in Sicilia, ora la showgirl si sta godendo l’aria e il mare di casa e lo fa regalando ai suoi fan primi piani spettacolari a dir poco.

Con il mood da bagnina di Baywatch e il salvagente tra le mani, Elisabetta sfodera la consueta silhouette micidiale, con scollatura incontenibile ed esplosiva, incorniciata dal bikini che accende in un attimo la fantasia di tutta la community. Atmosfera che torna bollente, le temperature rimangono altissime nonostante l’estate si avvii alla conclusione. In questo caso, forse, va bene così, a visioni del genere non si può certo rinunciare.