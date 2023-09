Tacchi da capogiro: Federica Masolin lascia tutti senza fiato

Federica Masolin grandissima protagonista del weekend dei motori, la giornalista sportiva elegantissima e seducente come sempre

La fine dell’estate porta con sé soprattutto la ripartenza degli avvenimenti sportivi più seguiti dal grande pubblico. Il campionato di calcio, innanzitutto, ma non soltanto. Anche il Mondiale di Formula 1, per esempio, e pazienza per gli appassionati italiani se quest’anno la Ferrari sta andando incontro a una delle sue annate più deludenti.

Ma a tirarci su, nei weekend di gare c’è sempre lei, una presenza immancabile e irrinunciabile: Federica Masolin.

La giornalista di Sky Sport ha sempre seguito con partecipazione il mondo dello sport e in particolare le vicende delle quattro ruote. E non per caso, infatti, già da diversi anni è ormai il volto principe di ogni Gran Premio.

Tornata all’opera dopo la pausa di agosto, in occasione del GP d’Olanda a Zandvoort, Federica è di nuovo subito in pista per un altro appuntamento di grande importanza, prestigio e fascino, come il GP d’Italia a Monza. Tappa iconica del Mondiale di Formula 1, il circuito brianzolo promette come sempre grande spettacolo.

Tutti sperano che almeno nel GP di casa la Ferrari possa realmente insidiare la Red Bull per la vittoria. Fin qui, è stata una stagione amara e piena di delusioni, con appena tre podi, tutti conquistati da Charles Leclerc (un secondo posto e due terzi posti). Vedremo che cosa accadrà, ma intanto Federica è assai carica, eccome.

Federica Masolin, la regina assoluta di Monza: gonna e tacchi spaziali, che gambe

Nell’ultimo post su Instagram, dove è sempre molto attiva con un notevole seguito di fan (quasi 700 mila followers totali), la Masolin manifesta tutto il suo entusiasmo scrivendo nella didascalia “Che il weekend più bello dell’anno abbia inizio“.

Seguono diverse foto dall’autodromo, dove l’atmosfera è già elettrica. Ma il tocco particolare di Federica non può certo mancare, la 38enne ci ha abituato a dei look raffinati e di gran classe e si conferma anche questa volta. Un lungo abito rosso, fiammante quanto basta, ma ciò che attira l’attenzione dei fan è in basso.

Gonna superlativa, che evidenzia le sue gambe perfette, e tacchi altissimi. Ancora una volta, la Masolin non si smentisce e raccoglie consensi a ripetizione sotto forma di like e commenti. Monza ha già una vincitrice designata del weekend, ora tocca alla Ferrari provare a farsi valere.