Napoli, brutte notizie per il bomber: la decisione è presa

L’attaccante del Napoli ha ricevuto una brutta notizia. La decisione è presa e non gli farà affatto piacere. Ora dovrà rimboccarsi le maniche

Forse proprio non se l’aspettava. L’ultima stagione di Giovanni Simeone è stata indimenticabile: arrivato a Napoli dopo l’ottimo score di Verona, dove segnò 17 reti in campionato senza tirare rigori. L’argentino ha fatto bene pur essendo sempre una riserva e trovando pochissimo spazio. Del resto, quando si ha davanti un gigante come Osimhen è difficile togliergli il posto.

Eppure l’italo-argentino ha fatto il suo, facendosi apprezzare dall’allenatore e dai tifosi. Benissimo anche in Champions, con un gol indimenticabile a pochi minuti dall’ingresso in campo. La prima rete che tanto sognava nell’Europa che conta. Purtroppo non è riuscito a farsi chiamare per il Mondiale: ma la chiamata per il Qatar arrivò dopo soli tre mesi di stagione, e Simeone non era ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore.

La speranza era per il futuro, anche se con la difficoltà di trovare spazio nella nazionale campione del mondo. Ma a giugno la chiamata è arrivata e l’attaccante del Napoli sperava di finire stabilmente nel giro della nazionale, per avere la considerazione del ct Scaloni. Purtroppo non è andata esattamente così, visto che nell’ultimo giro di convocazioni è stato escluso dalla Seleccion.

Simeone, che beffa: Scaloni lo ha “fatto fuori”

Una vera e propria beffa per l’argentino, che molto spesso ha dichiarato di tenere moltissimo alla sua nazionale. Scaloni, almeno per questa volta, gli ha preferito altri nomi. In attacco sono stati convocati Messi dell’Inter Miami, Lautaro Martinez dell’Inter, Angel di Maria del Benfica, Angel Correa dell’Atletico Madrid, Alejandro Gamacho del Manchester United, Julian Alvarez del Manchester City e Alan Velasco del Dallas.

Quest’ultimo è un nome tutto sommato nuovo, ma sono due le altre scelte di Scaloni che sorprendono e che probabilmente hanno spiazzato Simeone. Il ct, infatti, ha chiamato Nico Gonzalez della Fiorentina e soprattutto Lucas Beltran, sempre della squadra viola. Questi due nomi in pochi se l’aspettavano, soprattutto Beltran, che è arrivato quest’anno a Firenze e ancora non ha trovato spazio nella formazione di Italiano.

Gonzalez, Beltran e Velasco sono i nomi che Scaloni ha scelto per puntare a ringiovanire l’attacco dell’Argentina, che si sta preparando a salutare Messi alla fine di questa stagione. Tuttavia, Simeone sperava di trovare posto, anche per la sua discreta esperienza internazionale.

Da capire, a questo punto, come si muoverà il suo connazionale Beltran: considerando il ruolo e le caratteristiche, saranno proprio questi due a contendersi il posto di punta centrale di riserva della nazionale che ha vinto l’ultimo campionato del mondo.