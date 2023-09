Calciomercato: ultimatum presidenziale, firma a zero

Un nuovo affare in arrivo: il calciomercato non è ancora terminato per gli svincolati. A breve potrebbe arrivare la firma

Tutto cambia in fretta. La svolta decisiva per il suo futuro arriverà a breve con l’ultimatum a sorpresa del presidente. Le prossime ore saranno decisive per la firma ufficiale sul contratto: ecco dove giocherà, la sua prossima destinazione.

Dal 30 giugno è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la fine del contratto con l’Udinese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per la sorpresa decisiva tornando protagonista in Serie A. Roberto Pereyra è pronto a vivere una nuova avventura entusiasmante in massima serie italiana dopo gli anni importanti in bianconero. Non vede l’ora di tornare ad indossare gli scarpini per scendere in campo: la svolta decisiva arriverà a breve con la voglia di sempre. Un affare importante in Italia con il calciomercato che non è ancora terminato con gli affari dei top svincolati.

Calciomercato, affare fatto: occasione da non sprecare

Ha vissuto stagioni importanti in Serie A diventando un giocatore affidabile dopo gli anni poco costanti del passato. Può giocare in mediana o anche trequartista: ad Udine si è messo in luce anche come laterale destro a tutta fascia nel 3-5-2 di Sottil.

Come svelato dalle ultime indiscrezioni per il futuro di Roberto Pereyra c’è stato l’ultimatum del presidente. Il suo ritorno all’Udinese è stato sempre ad un passo, ma finora non è arrivata ancora la firma. Gino Pozzo ha voluto così lasciare soltanto qualche ora per la decisione definitiva. Nelle scorse settimane il centrocampista argentino sarebbe stato vicinissimo anche alla Sampdoria per sposare il progetto tecnico di Andrea Pirlo.

Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa dopo aver indossato anche la fascia da capitano della compagine bianconera. Pereyra ha chiesto anche garanzie per il futuro per firmare un contratto di più anni sposando nuovamente il progetto dei Pozzo. L’Udinese ha bisogno di nuovi rinforzi per allestire una rosa competitiva prelevando anche dal mercato degli svincolati.

In passato è stato anche vicino al Napoli che avrebbe pensato a lui per rinforzare il centrocampo di tante stagioni fa. Ad Udine ha vissuto una seconda giovinezza: la firma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il club friulano vorrebbe così chiudere subito l’affare: ancora poche ore e si conoscerà tutta la verità.