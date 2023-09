Insigne clamoroso a Toronto: cosa ha fatto l’ex Napoli

Tempi difficili per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il suo Toronto è miseramente ultimo in classifica, ma l’attaccante ha fatto una cosa incredibile

Chissà se oggi lo rifarebbe. Lorenzo Insigne poco più di un anno fa ha lasciato il Napoli a parametro zero. Ha rifiutato il rinnovo di contratto (al ribasso) offerto dal presidente De Laurentiis, preferendo la ricca offerta del Toronto, che lo ha portato in Canada nella MLS. Oltre 10 milioni di euro a stagione, per un ingaggio effettivamente difficile da snobbare.

E infatti l’ex capitano del Napoli si è buttato a capofitto nella nuova avventura, dicendo addio ai partenopei e abbandonando la fascia di capitano della squadra della sua città. In Canada le cose non sono andate benissimo: non tanto dal punto di vista personale, ma il rendimento della sua squadra è stato praticamente disastroso.

Insigne iniziò la sua esperienza con il concittadino Mimmo Criscito (poi tornato in Italia lo scorso gennaio e oggi ex calciatore) e con il compagno di reparto Federico Bernardeschi, ancora in forza al Toronto. Il contributo dei due italiani non è servito a dare una scossa, visto che i canadesi erano nelle retrovie e lì sono rimasti.

Anzi, nel successivo campionato ancora in corso, sono miseramente caduti all’ultimo posto in classifica. Persino l’Inter Miami (che però, intanto, ha preso Messi) è sopra il Toronto nonostante tre partite da recuperare.

Insigne soffre col Toronto, ma si è tolto una grande soddisfazione

Un vero e proprio disastro, con l’esperienza di Insigne per nulla memorabile. Inoltre, l’ex giocatore del Napoli ha avuto rapporti complicati con i suoi allenatori, sia il precedente Bradley (l’ex centrocampista di Roma e Chievo) sia con quello attuale, Terry Dunfield, che ha il compito di guidare la squadra ad interim.

Però, finalmente è arrivato un raggio di sole: è stato proprio Lorenzo Insigne a interrompere una serie impressionante di 10 sconfitte consecutive. L’attaccante azzurro ha segnato nella vittoria del Toronto contro il Philadelphia Union.

Successo per 3-1, con l’ex Napoli migliore in campo. Suo il gol del primo vantaggio dopo 23 minuti. Insigne ha siglato il suo quinto gol stagionale. Tuttavia, nonostante la vittoria i canadesi restano ancora all’ultimo posto in classifica. Almeno un sorriso per l’ex capitano del Napoli, che seppur a fatica sta dimostrando di essere un giocatore di livello, anche se nei suoi pensieri – probabilmente – c’è un ritorno in Europa.