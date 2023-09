Lo vuole il Napoli, arriva dalla rivale a zero

Il Napoli pensa già al futuro e valuta il colpo gratis per la prossima stagione: arriva da una grande rivale degli azzurri

Il Napoli è già proiettato verso il futuro. Lindstrom ha di fatto chiuso il mercato in entrata dei partenopei che ora possono concentrare tutte le proprie attenzioni sul campo.

Palla al rettangolo verde, ma non soltanto. Il presidente De Laurentiis e il ds Meluso studiano già le mosse da compiere nei prossimi mesi per far sì che la squadra resti sempre al vertice del calcio italiano e non solo. Ecco allora gli occhi dei partenopei posarsi su un calciatore in scadenza nel 2024 e che potrebbe lasciare la propria società a fine stagione.

Il nome è quello di Leonardo Spinazzola, esterno sinistro della Roma di José Mourinho. Già nella finestra di mercato appena chiusa, il terzino è stato spesso dato come possibile partente: considerato il contratto in scadenza e la trattativa per il rinnovo che non decolla, l’ipotesi di un addio già quest’estate non era poi campata in aria.

Qualche abboccamento c’è anche stato: la solita Arabia Saudita ha provato a fare breccia nel calciatore che è stato nei pensieri anche del Manchester United per qualche giorno. Alla fine però Spinazzola è rimasto alla Roma e ora bisognerà capire quel che accadrà in futuro.

Calciomercato Napoli, Spinazzola a zero: il piano

Come detto, il nome di Leonardo Spinazzola potrebbe far gola al Napoli, da sempre molto attento ai calciatori in scadenza di contratto.

Attualmente nella rosa di Rudi Garcia il ruolo di esterno sinistro è coperto: ci sono Mathias Olivera, partito titolare nelle prime due giornate di campionato, e Mario Rui, fresco di rinnovo di contratto fino al 2025. Questo però non significa che il Napoli non possa intervenire in quella posizione di campo, mettendo poi sul mercato uno dei due calciatori attualmente in rosa.

Una soluzione da tenere d’occhio anche se non mancano le controindicazioni. La prima è legata all’età di Spinazzola: il terzino di Foligno ha compiuto 30 anni e solitamente De Laurentiis preferisce calciatori più giovani e meno noti da lanciare sui grandi palcoscenici.

Da considerare anche l’ingaggio del giocatore: circa tre milioni di euro a stagione, una cifra al limite del tetto salariale voluto dal patron azzurro che non ha intenzione di fare altre eccezioni oltre a quella che ci sarà per Victor Osimhen. Insomma c’è un’idea che potrebbe però anche spegnersi sul nascere.