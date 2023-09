Il costume è un filo: Chiara Ferragni senza limiti

La bellissima Chiara Ferragni super hot in piscina: le forme sono da urlo ed il lato B è tutto scoperto con quel costume

Blogger, designer e imprenditrice, Chiara Ferragni però è anche molto apprezzata come modella. Sul perché non ci sarebbe neanche bisogno di interrogarsi: il suo è un fisico davvero incredibile e moltissimi follower social se ne sono accorti ormai da tempo.

La cremonese dal viso bellissimo, sfoggia già da qualche anno anche la sua versione sexy ed a giudicare dal numero di like che arriva ogni volta, i fan non ne sono dispiaciuti. La bella classe ’87 ha capito che può benissimo sfruttare la sua avvenenza per farsi seguire da qualche fan in più. E non è mai un male per lei che di seguaci ne ha milioni.

Che perizoma! Ferragni hot

29,5 milioni di follower, per essere precisi, sono quelli che seguono il suo profilo Instagram. Ma gli ammiratori possono star tranquilli e continuare solo a sognarla, visto che la bellissima bionda è già felicemente sposata con il rapper italiano Federico Lucia, per tutti Fedez. Per loro è stato anche coniato il nome di ‘Ferragnez’ questo per capire che grande impatto social abbia la loro coppia che intanto ha avuto anche due splendidi figli, Leone e Vittoria.

A proposito, The Ferragnez è anche una docu-serie che parla di loro, uscita nel 2021. Ma la loro fama, i due giovani molto conosciuti non solo in Italia, l’hanno sfruttata anche per qualcosa di molto bello durante il periodo di maggior diffusione del Covid. Infatti i due hanno dato vita e promosso una raccolta fondi per l’Ospedale San Raffaele di Milano che ebbe un impatto enorme.

Portarono a casa circa 17 milioni di euro ed il gesto non venne dimenticato. Forse è anche così che la bella Chiara si è guadagnata il rispetto di qualche follower in più. Con la foto di oggi invece, capiamo come mai nessuno voglia smettere di seguirla.

“Ultima nuotata della stagione?”, scrive la meravigliosa trentaseienne in didascalia. Prima di tuffarsi in piscina però, si lascia fotografare di spalle, dando ancora una volta ai fan la prova di una forma spettacolare.

Schiena perfetta per lei che indossa un costume a perizoma che non perdona. Rischio batticuore per i follower, con il perfetto lato B tutto in vista. Ed anche le splendide gambe dell’influencer lombarda si fanno notare senza problemi. Scatto da applausi, anche oggi i like sono sicuri.