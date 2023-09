Il Napoli corre ai ripari: idee già chiare per gennaio

By

La prima sconfitta in campionato non è passata inosservata. Il club azzurro è pronto ad intervenire già nella prossima sessione di mercato

Dopo i successi contro Frosinone e Sassuolo, il Napoli è incappato nel primo k.o stagionale cadendo sotto i colpi della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Un 1-2 dal sapore amaro per la squadra azzurra, apparsa sfilacciata e imbrigliata tatticamente, ma soprattutto in difficoltà in alcune circostanze difensive.

Ne sono un esempio le reti di Luis Alberto, lasciato troppo solo nell’area piccola e di Kamada, il quale è riuscito a concludere verso la porta di Meret senza essere minimamente contrastato.

Soffermandoci appunto sulla difesa, la conclusione più ovvia riguardo le difficoltà azzurre è la seguente: la mancanza di Kim – volato in Germania alla corte del Bayern Monaco – inizia a farsi sentire. Natan, preso per sostituire il coreano, sta ancora approcciando al nostro calcio e Garcia ha finora ritenuto più opportuno farlo accomodare in panchina.

In aggiunta alla situazione del brasiliano c’è da considerare che anche Juan Jesus, impiegato dal tecnico francese nelle prime tre gare, sta mostrando piccoli segnali di cedimento. Tale scenario, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, avrebbe portato il club azzurro a fare delle riflessioni di mercato.

Napoli, serve un rinforzo in difesa: l’ultima idea di mercato

Al Napoli sembrerebbe servire un difensore. E, stando ad alcuni rumors, potrebbe piombare su un calciatore che gioca in Serie A, precisamente tra le fila del Milan. Stiamo parlando di Simon Kjaer, esperto centrale danese che in carriera ha vestito le maglie di Palermo, Roma e Atalanta oltre a quella dei rossoneri, per un totale di 162 presenze nella massima categoria.

Kjaer, giunto a Milano sponda rossonera all’inizio del 2020, è finito ai margini del progetto del club lombardo. Pioli, infatti, gli ha concesso appena 13 minuti nelle prime tre giornate di campionato. L’idea è che il Napoli possa andare a prenderlo già a gennaio, durante le prossima sessione di calciomercato.

La prospettiva di un trasferimento all’ombra del Vesuvio per il 34enne danese sarebbe molto interessante e, di certo, anche Garcia gradirebbe il suo arrivo. Un’operazione di cui si era parlato all’inizio dell’estate, ma che poi non si è concretizzata. Staremo a vedere se stavolta arriverà la fumata bianca.

