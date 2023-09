Osimhen addio, spunta già la data: a Napoli tremano

I tifosi del Napoli continuano a essere preoccupati per il futuro di Osimhen: purtroppo l’addio dell’attaccante sembra certo, e spunta addirittura una data per il possibile addio

L’estate dei tifosi del Napoli è stata a dir poco tormentata: tutto il tempo a chiedersi del destino di Victor Osimhen. A un certo punto, l’attaccante nigeriano sembrava a un passo dall’addio.

Corteggiato dall’Arabia Saudita, ma anche dal Paris Saint Germain. Alla fine Victor è rimasto, anche se il mercato in Arabia rimane aperto ancora per qualche giorno, fino al 7 settembre. Non ci saranno pericoli, però, il bomber del Napoli resta al suo posto. Ma contemporaneamente alle voci d’addio, è partita anche la trattativa per il suo rinnovo con il club azzurro.

Fu lo stesso presidente De Laurentiis, lo scorso giugno in occasione della presentazione di Rudi Garcia, a chiarire che “Osimhen deve restare“. Parlando poi di “un’intesa di massima” per un prolungamento di due anni.

E in effetti la trattativa vera e propria è cominciata qualche settimana dopo, con il suo agente che è arrivato nel ritiro di Dimaro proprio per parlare con De Laurentiis, che ha poi incontrato per ben altre otto volte, arrivando anche al ritiro successivo in Abruzzo. Appuntamenti e colloqui che, però, non hanno portato alla firma.

Nessuna rottura, ma si vive ancora in questo limbo: il calciomercato è ormai finito, e del rinnovo di Osimhen non c’è traccia. Dopo la prima di campionato contro il Frosinone, l’attaccante del Napoli utilizzò parole che fecero capire qualcosa: “De Laurentiis è il boss, decide lui. Io darò tutto per il Napoli. Ci sono negoziazioni in corso e vedremo alla fine del mercato”.

Osimhen e le voci di un accordo per lasciare Napoli nel 2024

Il riferimento era al potere decisionale del presidente, che evidentemente ha bloccato la cessione dell’attaccante (De Laurentiis chiedeva ben 200 milioni di euro). E per quanto riguarda la “negoziazione”, il riferimento era proprio alla trattativa per il rinnovo. Tuttavia, il calciomercato è finito, ma non sono ancora arrivate novità.

Osimhen rinnoverà o no? A quanto pare l’ultima offerta del Napoli è per uno stipendio di 11 milioni di euro e una clausola rescissoria da 150 milioni. Proposta sulla quale Osimhen starebbe riflettendo. Se non ha ancora firmato (e non è detto che lo farà) il motivo può essere solo uno. Premesso che l’attaccante guadagna 4.5 milioni non potrebbe che essere attirato da uno stipendio quasi triplo.

Ma se così non sarà, è evidente che Osimhen preferisce aspettare l’estate del 2024, per arrivare a un solo anno dalla scadenza e quindi liberarsi più facilmente. Infatti De Laurentiis non potrebbe più chiedere né 200 milioni e nemmeno 150. Ma una cifra che dovrebbe essere inferiore ai 100 milioni.

Condizioni più favorevoli per la partenza di Osimhen, che forse potrebbe avere già una sorta di accordo con qualche club. Si mormora del Paris Saint Germain che già lo aspetta nel 2024 per fargli prendere il posto di Mbappé, che rimarrà a Parigi e poi lascerà la squadra francese per approdare al Real Madrid.