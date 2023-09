Napoli, è già tempesta: accusa diretta, c’è un colpevole

Il Napoli ha perso la prima partita in campionato e i tifosi sono subito andati in escandescenza. Molte lamentele e critiche, in particolare con qualcuno messo nel mirino

Niente partenza lanciata, niente filotto e niente record da cominciare ad aggiornare. Pronti, via: il Napoli si è fermato dopo due partite. Due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, poi la sconfitta interna contro la Lazio. Esattamente come nello scorso campionato, quando i biancocelesti pure si imposero al Maradona.

In quel caso, però, la sconfitta arrivò con lo scudetto in tasca e fu sicuramente indolore. Stavolta invece brucia, perché è arrivata con un secondo tempo giocato davvero male dagli azzurri. Squadra allungata e giù di condizione, che spesso appariva spaccata in due e con diversi giocatori in difficoltà. Poteva finire con un punteggio più ampio. E pensare che la Lazio sembrava una squadra in bambola, visto che veniva da due sconfitte consecutive nelle prime giornate.

A colpire in negativo è stata la performance soprattutto in difesa, con un Napoli irriconoscibile. Si è sentita per la prima volta la mancanza di Kim, sostituito ancora da Juan Jesus. Il brasiliano non è rapido come il coreano e questa differenza si è sentita. Inutile dire che i tifosi partenopei non abbiano mostrato di avere pazienza, riversando sugli immancabili social la loro delusione e frustrazione.

Napoli, tifosi infuriati dopo la sconfitta con la Lazio

Pioggia di critiche, alcune anche pesanti e un disfattismo davvero esagerato. Le “vedove” di Spalletti hanno cominciato i loro pianti, e anche il buon Kim è stato invocato a lungo. Ci sono, però, anche delle critiche condivisibili: ad esempio di chi chiede al presidente De Laurentiis perché non è arrivato un difensore pronto per sostituire il grande partente.

Il Napoli, infatti, ha acquistato il giovane brasiliano Natan, che fino ad ora non ha giocato neppure un minuto. Come Garcia ha spiegato, il nuovo acquisto ha bisogno di tempo. Effettivamente sarebbe dovuto arrivare un difensore quantomeno pronto per essere lanciato subito titolare. E proprio il buon Juan Jesus è finito nel mirino: l’ex Inter e Roma non è mai stato un beniamino dei tifosi, a causa di molte prestazioni deludenti.

Eppure fuori dal campo il ragazzo si fa apprezzare per la sua simpatia. Ma quando si va in campo tutto cambia e ovviamente non si fanno sconti. La rabbia sale nei confronti di una difesa che è stata presa di mira dal tridente della Lazio e dalle incursioni di Kamada. Ma ai tifosi del Napoli non è piaciuto affatto neanche il centrocampo, con i giocatori distanti e alcuni protagonisti – come Anguissa e Lobotka – apparsi spaesati e palesemente in difficoltà.

Qualcuno riconosce a Sarri la bravura nell’imbrigliare il Napoli, ma purtroppo nel mirino è già finito l’allenatore Garcia, che invece avrebbe bisogno di tempo per prendere bene le misure della sua nuova squadra.

