Anna Tatangelo, mise cortissima e tacchi vertiginosi: che spettacolo

La famosa cantante Anna Tatangelo non smette di deliziare i suoi numerosi fan su Instagram: nuovo scatto da capogiro che alza le temperature

Il suo esordio in televisione è avvenuto quando aveva soltanto quindici anni. Ed era già stupenda. Anna Tatangelo sicuramente rappresenta in pieno il concetto di bellezza. Non semplice trovare altre donne che arrivino al suo livello o addirittura la superino.

Il suo aspetto fisico, di cui Anna si prende cura quotidianamente, lascia davvero senza fiato, ma l’artista nata a Sora è anche particolarmente socievole e simpatica. Non ha grandi problemi a stare di fronte ad una telecamera, tant’è che nel corso degli anni ha accumulato pure delle esperienze in qualità conduttrice. Lo scorso 9 gennaio ha raggiunto la soglia dei 36 anni, eppure sembra che il tempo non sia in grado di scalfire la sua bellezza.

Anzi, piuttosto la rende ancora migliore. Anna Tatangelo, poi, ha dato prova in più occasioni di essere una donna coraggiosa, sempre pronta a rialzarsi dopo una caduta. Altre ragazze magari non avrebbero retto le tantissime critiche generate dalla sua storica relazione col collega Gigi D’Alessio. In parecchi, infatti, la accusarono di voler sfruttare la popolarità del cantante partenopeo, al fine di farsi strada nel mondo della musica e dello show business.

I due, però, sono rimasti insieme per tantissimo tempo, dando anche alla luce un figlio che oggi è poco più che un bambino. La Tatangelo, dal canto suo, non ha timore di esprimersi pubblicamente su certe tematiche molto delicate, come i recenti casi di stupro ad esempio.

In tal senso, l’artista è andata contro le parole rilasciate dal compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, che hanno generato non poco rumore negli ultimi giorni. “Se vai a ballare, hai il diritto di ubriacarti. Ma se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche e di trovare il lupo“, ha dichiarato Giambruno durante la puntata di ‘Diario del Giorno’.

Anna Tatangelo lascia senza fiato: il vestito è cortissimo

Anna Tatangelo ha poi risposto in maniera netta via social: “Se certa gente evitasse di parlare, farebbe più bella figura“. Insomma, chiaro il pensiero della cantante 36enne, che si tiene a debita distanza dall’intervento discutibile di Giambruno.

Parallelamente, la vincitrice del Festival di Sanremo sezione giovani continua a deliziare i suoi fan sul proprio profilo Instagram, piattaforma dove conta quasi 2 milioni di followers. La Tatangelo è molto attiva, tant’è che spesso pubblica degli scatti estremamente sensuali, che esaltano le sue curve a dir poco mozzafiato.

A tal proposito, nelle scorse ore ha postato un’immagine che la ritrae seduta su un pavimento: mise cortissima e gambe ultra scoperte, con tanto di tacchi vertiginosi. Fan letteralmente impazziti nei commenti, neanche a dirlo. Semplicemente, Anna Tatangelo.